A Casa do Papai Noel está aberta até o dia 23 de dezembro, das 13h às 19h, na Praça Demerval Barbosa Moreira, em Nova Friburgo - Divulgação

A Casa do Papai Noel está aberta até o dia 23 de dezembro, das 13h às 19h, na Praça Demerval Barbosa Moreira, em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 16/12/2024 15:54

A programação de quarta-feira (18) a segnda-feira (23) do "Um Encanto de Natal: O Reino de Noel", de Nova Friburgo, foi alterada pela Prefeitura devido às previsões meteorológicas da semana. Confira os novos horários dos eventos ao ar livre:



Quarta (18) - às 20h - Desfile - Um Encanto de Natal: O Reino de Noel

Quinta (19) - às 20h - Teatro - A Missão da Estrela Guia

Sexta (20) - às 20h - Desfile - Um Encanto de Natal: O Reino de Noel

Sábado (21) -às 20h - Desfile - Um Encanto de Natal: O Reino de Noel

Segunda (23) - às 18h e às 20h - Teatro - A Missão da Estrela Guia



Segundo a Prefeitura, as alterações foram realizadas para melhor atender o público, no entanto, as condições climáticas podem acarretar em novas alterações. A recomendação dos organizadores é para que a população consulte os canais oficiais da Prefeitura para ficar por dentro de eventuais novas mudanças.

Casa do Papai Noel é opção para dias chuvosos

Com acesso gratuito e aberta ao público de todas as idades, a Casa do Papai Noel é uma das opções para quem deseja curtir o clima natalino da cidade mesmo em dias de chuva. Lá as famílias podem conhecer o "bom velhinho" e tirar fotos à vontade. O lugar encantado está instalado no Centro de Atendimento ao Turista, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro. O funcionamento é de quinta a domingo, das 13h às 20h, até dia 23 de dezembro.

A Casa do Papai Noel é fruto da parceria entre a Prefeitura de Nova Friburgo e uma construtora que acaba de chegar à cidade para investir em empreendimentos comerciais e residenciais. Foi projetada, segundo a empresa, para que as famílias tenham esperiências felizes e memoráveis no Natal e simboliza o compromisso da construtora com o desenvolvimento e bem-estar da cidade.



“Nós acreditamos que o verdadeiro espírito de um lar vai além das paredes. Ele está nas experiências, nos momentos compartilhados e na conexão com o próximo. Ao sermos parceiros do Natal de Nova Friburgo, queremos mostrar que estamos aqui para fazer parte da história da cidade e contribuir com momentos inesquecíveis para suas famílias”, destacou Rogério Branco, CEO da Gênesis Empreendimentos.