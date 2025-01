O 11º Batalhão de Polícia Militar em Nova Friburgo está sob o comando do tenente-coronel Sandro Aguiar dos Santos em maio de 2024 - Reprodução redes sociais

Publicado 02/01/2025 13:11

De acordo com os registros do Instituto de Segurança Pública, o 11º Batalhão de Polícia Militar em Nova Friburgo tem alcançado resultados expressivos na redução dos principais indicadores de criminalidade, ao comparar o 2º semestre de 2023 com o mesmo período de 2024.



Entre os indicadores, destaca-se a redução da letalidade violenta, menos 47,6%, e de roubo de rua, com menos 80% de ocorrências. Não foram registradas ocorrências de roubo de veículos e de cargas no período avaliado.



Esses resultados colocaram o 11º BPM em 2º lugar no Sistema Integrado de Metas, refletindo o compromisso de garantir a segurança nos oito municípios sob nossa responsabilidade.

"Seguimos firmes na missão de servir e proteger, trabalhando para que nossa região continue sendo uma das mais seguras do Estado do Rio de Janeiro", publicou o 11ºBPM em suas redes sociais.