Prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, e o vereador eleito presidente da Câmara, Dirceu Tardem - Reprodução Redes Sociais

Prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, e o vereador eleito presidente da Câmara, Dirceu TardemReprodução Redes Sociais

Publicado 02/01/2025 14:15

Em eleição realizada na manhã desta quinta-feira (2), a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Friburgo elegeu a mesa diretora para o biênio 2025/2026. Com 19 votos, o vereador Dirceu Tardem (PL) é o novo presidente do Legislativo. Maiara Felíco (PT) teve dois votos. O vice-presidente eleito é Claúdio Leandro(PL), que venceu o pleito por 19 votos contra 2 de Cláudio Damião (PT). Dirceu e Cláudio são vereadores reeleitos para segundo mandato.

Os vereadores em primeiro mandato Evandro Miguel (MDB), José Carlos Schuabb (União) e Tia Karla (Republicanos) foram eleitos por aclamação, respectivamente, 2º vice-presidente; 1º secretário e 2º secretário.



"Parabenizamos o amigo e parlamentar e desejamos um ótimo mandato, que Deus possa fornecer sabedoria e paz, para que junto ao legislativo, possamos trabalhar com muito empenho pelo bem do nosso município", disse o Prefeito Johnny Maycon pelas redes sociais, agradecendo ao vereador Max Bill pela parceria e condução da Câmara nos últimos dois anos.

PL TEM UM TERÇO DAS CADEIRAS NA CÂMARA MUNICIPAL



O PL, partido do prefeito reeleito, é o partido com mais cadeiras na Câmara Municipal de Nova Friburgo. A legenda elegeu sete dos 21 vereadores eleitos em outubro. Confira a lista dos empossados:

Maiara Felício (PT) - 2.592 votos

Claudio Leandro (PL) - 2.273 votos

Dirceu Tardem (PL) - 2.128 votos

Cláudio Damião (PT) - 2.034 votos

Walace Piran (PL) - 1.836 votos

Angelo Gaguinho (PL) - 1.833 votos

Carlinhos do Kiko (PL) - 1.780 votos

!saque Demani (PL) - 1.754 votos

Max Bill (MDB) - 1.627 votos

Cascão do Povo (Podemos) - 1.586 votos

Ghabriel do Zezinho (Solidariedade) - 1.541 votos

Marcos Marins (PSD) - 1.496 votos

Joelson do Pote (PDT) - 1.489 votos

Tia Karla (Republicanos) - 1.270 votos

Janio Carvalho (União Brasil) - 1.247 votos

Romulo Pimentel (Podemos) - 1.182 votos

Maicon Gonçalves (Mobiliza) 1.160 votos

Evandro Miguel (MDB) - 1.100 votos

Jose Carlos Schuabb (União Brasil) - 1.088 votos

Dr. Bruno Silva (MDB) - 1.060 votos

Foto oficial dos vereadores empossados para mandato de 2025-2028 em Nova Friburgo Câmara Municipal