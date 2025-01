Foto ilustrativa - Reprodução

06/01/2025

A concessionária Águas de Nova Friburgo informou que, a partir desta segunda-feira (06), retoma as obras de implantação de rede de esgoto na Estrada Constância Heringer, no distrito de São Pedro da Serra. Os serviços vão ocorrer de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A previsão de conclusão é no dia 7 de fevereiro. Neste período, a via ficará parcialmente fechada.

O trânsito de veículos seguirá em sistema “Pare e siga”. Para garantir a segurança dos moradores, pedestres e motoristas, a área será devidamente sinalizada. A concessionária solicita aos condutores que tenham atenção nesta região.