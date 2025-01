Cursos acontecerão no Centro de Estudos e Qualificação Profissional, no quarto andar da sede das entidades - Divulgação

Cursos acontecerão no Centro de Estudos e Qualificação Profissional, no quarto andar da sede das entidadesDivulgação

Publicado 15/01/2025 13:55

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo vão inaugurar seu projeto de capacitação profissional em 2025 oferecendo três cursos de verão, de rápida duração, a serem ministrados em janeiro, fevereiro e março. O primeiro deles, “Finanças pessoais”, acontecerá nos dias 29, 30 e 31 deste mês, das 18h30m às 22h, no Centro de Estudos e Qualificação Profissional, no quarto andar da sede das entidades. Proprietários e funcionários das empresas associadas ganham acesso gratuito aos cursos.

O presidente da CDL e do Sincomércio, Braulio Rezende, revela que, na sequência, virão “Oratória”, em 10, 11 e 12 de fevereiro, e “Qualidade no atendimento”, em 26, 27 e 28 de março, também no Centro de Estudos e no mesmo horário. Braulio comenta que pensou em adiantar o cronograma de treinamentos para

que empresários e comerciários iniciem 2025 motivados.

“Queremos romper com aquela sensação de câmera lenta de todo princípio de ano. Os cursos que estreiam nossa programação pretendem estimular a mão de obra do comércio de nossa cidade a investir em um período de mais aprendizado e produtividade”, assinala o presidente.

De acordo com Ted Sinay, instrutor dos cursos de verão, o conteúdo de “Finanças pessoais” ajudará os participantes tanto na vida particular quanto no ambiente de trabalho. Consultor empresarial especializado em liderança, atendimento e desenvolvimento de equipes, ele já comanda na CDL e no Sincomércio, desde 2023, formações de vendedores e gerentes de alta performance, que objetivam aumentar a potência de atuação dos profissionais nas empresas, por meio de ferramentas práticas do dia a dia.

“Na CDL e no Sincomércio, não esperamos pelo Carnaval. Aqui, o ano começa agora”, ressalta.

A sede da CDL e do Sincomércio fica à Rua Fernando Bizzotto 39 – Centro. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com as entidades pelo telefone (22) 98846-8419.