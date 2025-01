Obra de colocação de manilhas em Campo Coelho - Divulgação

Obra de colocação de manilhas em Campo CoelhoDivulgação

Publicado 10/01/2025 16:02

A Subprefeitura de Campo do Coelho, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), realizou, na última terça-feira (7), a construção de duas redes de manilhas, compostas por 20 manilhas de um metro, localizadas na RJ-242, trecho que liga Nova Friburgo ao município de Sumidouro, beneficiando os moradores de ambas as localidades.

Já nesta quinta-feira (9), uma equipe da Subprefeitura deu início à reconstrução da rede de manilhas na localidade de Pilões. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos ainda nesta sexta-feira (10). A melhoria se fez necessária devido aos alagamentos que ocorriam em épocas de chuva, causando transtornos aos moradores.