Eleitores de Nova Friburgo devem conferir o endereço da seção antes das Eleições 2026 - Foto: Douglas Smmithy

Eleitores de Nova Friburgo devem conferir o endereço da seção antes das Eleições 2026Foto: Douglas Smmithy

Publicado 12/09/2026 17:28

Para parte dos eleitores de Nova Friburgo, votar nas Eleições 2026 significará mudar o destino conhecido de outras eleições. Endereços tradicionais de votação serão substituídos por novos locais em Olaria, Prado e no distrito de Campo do Coelho. A alteração vale para o primeiro turno e também para um eventual segundo turno.

A mudança foi definida pela 222ª Zona Eleitoral de Nova Friburgo e divulgada em ofício assinado pelo juiz Guilherme Wilcoxx Amaral Coelho Turl. A medida busca reorganizar a distribuição das seções e garantir melhores condições de segurança e organização para o eleitorado.

O ponto que merece atenção está justamente nas seções que já eram conhecidas por muitos eleitores. Quem votou na Apae nas eleições municipais de 2024, por exemplo, deverá procurar outro endereço em 2026. Essas seções serão transferidas para o Colégio Municipal Rui Barbosa, na Avenida Roberto Silveira, número 3.650, no Prado, distrito de Conselheiro Paulino.

Em Olaria, a mudança também alcança eleitores que utilizavam a Escola Batista como local de votação. As respectivas seções passarão para a Associação Educacional Evangélica, a Assed, na Rua Raul Veiga, 212.

Outra transferência envolve seis seções que passarão a funcionar no Colégio Estadual Eduardo Breder, na rodovia RJ-130, na altura de Campo do Coelho. A alteração atinge as seções 121, 136, 169, 312, 329 e 330.

A reorganização exige atenção principalmente de quem costuma seguir diretamente para o endereço onde votou em eleições anteriores. O local de votação pode mudar sem que o eleitor tenha alterado seu cadastro eleitoral, por isso a Justiça Eleitoral recomenda a conferência do endereço antes do dia da votação.

Veja onde ficam as seções eleitorais

Além dos locais que passaram por alteração, o documento da 222ª Zona Eleitoral apresenta a distribuição das seções que integram a organização das eleições no município.

No Ciep Luiz Carlos Veronese estão as seções 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 110, 124, 126, 134, 135, 141, 147, 298, 316, 317, 321 e 326.

A Associação Educacional Evangélica, a Assed, em Olaria, concentra as seções 236, 237, 238, 239, 275, 276, 277, 278 e 323.

No Colégio Estadual Feliciano Costa, no Prado, funcionam as seções 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 89, 90, 100 e 184.

A conferência do local de votação pode ser feita pelo aplicativo e-Título. O eleitor também pode buscar informações diretamente com o cartório eleitoral pelos telefones (22) 3412-0018 e (22) 3412-0019, das 11h às 19h, de segunda a sexta-feira.

A orientação é simples, mas pode evitar um problema comum no dia da eleição: chegar ao endereço habitual e descobrir que a urna foi transferida. Com a reorganização das seções, conferir previamente o local passa a ser uma etapa importante para garantir que o voto seja registrado no endereço correto.