A programação completa pode ser acompanhada no site oficial do Fri Jazz & Blues - Divulgação Organização

A programação completa pode ser acompanhada no site oficial do Fri Jazz & BluesDivulgação Organização

Publicado 08/09/2026 08:00

A contagem regressiva para o Fri Jazz & Blues 2026 já começou. De 17 a 20 de setembro, Lumiar e São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, recebem mais uma edição do festival que reúne música, cultura, gastronomia e natureza em uma programação voltada a moradores e visitantes.



Mais do que uma celebração musical, o evento propõe uma experiência de imersão nos distritos, conhecidos pelo charme, pelas paisagens e pela atmosfera acolhedora. A proposta é conectar diferentes linguagens artísticas aos atrativos da Serra Fluminense, criando um ambiente de convivência e valorização da cultura.



A programação reúne artistas nacionais e internacionais, com apresentações distribuídas entre os dois distritos. Entre os nomes anunciados estão Leo Gandelman Quarteto, Jefferson Gonçalves e Bitencourt Duo, Ângelo Nani Harmonica Experience, Márvio Ciribelli e Sonja Canta o Blues e o Soul do Brasil e do Mundo.



Além dos shows, o festival amplia a experiência do público com atividades culturais e opções gastronômicas, convidando os visitantes a conhecerem os restaurantes, pousadas, lojas e demais atrativos de Lumiar e São Pedro da Serra.



A realização do Fri Jazz & Blues também contribui para movimentar a economia criativa e o turismo de Nova Friburgo, fortalecendo a cadeia de serviços e valorizando os empreendedores locais. A combinação entre música, natureza e hospitalidade transforma o evento em uma oportunidade para descobrir a região sob diferentes perspectivas.



Para quem pretende participar, a recomendação é programar a viagem com antecedência e reservar um tempo para aproveitar os distritos além da programação musical. As informações oficiais sobre atrações, horários e locais estão disponíveis no site oficial do Fri Jazz & Blues.

Programação diversificada