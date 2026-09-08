A programação completa pode ser acompanhada no site oficial do Fri Jazz & BluesDivulgação Organização
Mais do que uma celebração musical, o evento propõe uma experiência de imersão nos distritos, conhecidos pelo charme, pelas paisagens e pela atmosfera acolhedora. A proposta é conectar diferentes linguagens artísticas aos atrativos da Serra Fluminense, criando um ambiente de convivência e valorização da cultura.
A programação reúne artistas nacionais e internacionais, com apresentações distribuídas entre os dois distritos. Entre os nomes anunciados estão Leo Gandelman Quarteto, Jefferson Gonçalves e Bitencourt Duo, Ângelo Nani Harmonica Experience, Márvio Ciribelli e Sonja Canta o Blues e o Soul do Brasil e do Mundo.
Além dos shows, o festival amplia a experiência do público com atividades culturais e opções gastronômicas, convidando os visitantes a conhecerem os restaurantes, pousadas, lojas e demais atrativos de Lumiar e São Pedro da Serra.
A realização do Fri Jazz & Blues também contribui para movimentar a economia criativa e o turismo de Nova Friburgo, fortalecendo a cadeia de serviços e valorizando os empreendedores locais. A combinação entre música, natureza e hospitalidade transforma o evento em uma oportunidade para descobrir a região sob diferentes perspectivas.
Para quem pretende participar, a recomendação é programar a viagem com antecedência e reservar um tempo para aproveitar os distritos além da programação musical. As informações oficiais sobre atrações, horários e locais estão disponíveis no site oficial do Fri Jazz & Blues.
Em Lumiar, os shows incluem Nick Tripp Band, Big Allanbik, Bando de Blues, B2 Regional, Marcos Ottaviano and His Blues Band e Márvio Ciribelli. O distrito também recebe apresentações da Euterpe Lumiarense e da Banda Sinfônica Campesina Friburguense, além de atrações no coreto. Já em São Pedro da Serra, a programação conta com Beale Street, Expresso Santiago, Magic Sons, Indianola Blues Boys, Ismael Carvalho Bloozdrivers, Café Bourbon, Tócaz, Sérgio Rocha Blues Band, Caru de Souza e Nanda Moura.
Além da música, o festival terá a 2ª Feira da Sustentabilidade, em Lumiar, com 82 barracas de artesanato, produtos sustentáveis e iniciativas da economia criativa. A programação inclui ainda atrações infantis e circenses, como o projeto Ossos do Ofício e a Cia. Palhaça Mequetrefa, e o 2º Rally de Antigos Circuito Serra & Mar, com chegada em Lumiar.
O evento também promove o 2º Seminário de Promoção Internacional e Captação de Eventos, no dia 17 de setembro, das 9h às 17h, na Ação Rural de Lumiar, reunindo representantes do setor turístico para discutir estratégias de promoção dos destinos e atração de novos eventos.
Serviço
Fri Jazz & Blues 2026
Data: 17 a 20 de setembro de 2026
Local: Lumiar e São Pedro da Serra, Nova Friburgo
Entrada: gratuita
Informações: frijazz.com.br
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