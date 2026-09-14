Segundo o DER-RJ, estão programados serviços de conservação na rodovia, incluindo reparos no pavimento e roçada, assim que as condições climáticas permitirem. - Reprodução redes sociais

Segundo o DER-RJ, estão programados serviços de conservação na rodovia, incluindo reparos no pavimento e roçada, assim que as condições climáticas permitirem.Reprodução redes sociais

Publicado 14/09/2026 10:12

Motoristas que trafegam pela RJ-142, conhecida como Rodovia Serramar, enfrentam problemas de conservação em diferentes trechos da estrada. Buracos no pavimento, falta de acostamento e vegetação avançando sobre as margens da pista estão entre as principais reclamações de quem utiliza a rodovia.

A situação chama atenção especialmente pela importância da RJ-142 para a ligação entre Nova Friburgo, Lumiar, São Pedro da Serra e a Região dos Lagos, além do movimento de moradores e turistas que utilizam a estrada.

Os buracos exigem atenção redobrada dos motoristas, principalmente em trechos onde a pista é estreita e não há acostamento. Manobras para desviar das irregularidades podem aumentar o risco de colisões, sobretudo quando realizadas em locais de pouca visibilidade.

Outro problema apontado é a presença de mato alto e árvores próximas à pista. Na última semana, uma árvore caiu sobre a rodovia e provocou a interdição da Serramar por várias horas, reforçando a preocupação com a manutenção da vegetação às margens da estrada.

A combinação entre pavimento deteriorado, ausência de acostamento e vegetação próxima à pista aumenta a atenção necessária de quem percorre a rodovia, principalmente em períodos de chuva, quando a visibilidade pode ser reduzida e as condições de circulação ficam ainda mais difíceis.

DER-RJ promete serviços

Procurado sobre as condições da RJ-142, o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) informou que está programando serviços de conservação na Rodovia Serramar.

Segundo o órgão, os trabalhos incluem reparos no pavimento e roçada ao longo da rodovia. O DER-RJ informou ainda que as equipes estão se mobilizando para atuar nos pontos considerados mais críticos.

De acordo com o órgão, a execução dos serviços depende das condições climáticas:

“O DER-RJ está programando serviços de conservação na RJ-142 (Serramar), incluindo reparos no pavimento e roçada ao longo da rodovia. As equipes estão se mobilizando para atuar nos pontos mais críticos assim que as condições climáticas permitirem a execução dos trabalhos com segurança e eficiência.”

Enquanto os serviços não são realizados, a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela Serramar, especialmente nos trechos com buracos, pouca visibilidade e ausência de acostamento.