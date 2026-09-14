Inscrições vão até 30 de setembro - Senac Nova Friburgo

Inscrições vão até 30 de setembroSenac Nova Friburgo

Publicado 14/09/2026 10:29

Estudantes da rede pública estadual de Nova Friburgo têm acesso a vagas gratuitas em cursos técnicos oferecidos pelo Senac RJ. As inscrições seguem até 30 de setembro, com oportunidades destinadas a jovens que estejam cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio e tenham 16 anos ou mais no momento da matrícula.

A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ) e integra o programa Juros por Educação, vinculado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Em todo o estado, são 10.260 vagas gratuitas, distribuídas entre 30 unidades do Senac RJ e 13 escolas estaduais. Na Região Serrana, Nova Friburgo está entre os municípios contemplados, ao lado de Petrópolis e Teresópolis.

Os cursos têm duração de 10 a 18 meses e podem ser realizados nos formatos presencial ou híbrido. Como a formação é concomitante ao Ensino Médio, o estudante poderá concluir a educação básica já com uma qualificação técnica, ampliando as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho.

Entre as opções oferecidas pelo Senac RJ estão cursos técnicos em Segurança do Trabalho, Logística, Podologia, Estética, Massoterapia, Óptica, Prótese Dentária, Guia de Turismo e Administração. A iniciativa também apresenta duas novas formações: Técnico em Multimídia e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Os estudantes selecionados também terão ajuda de custo durante a formação.

Formação voltada ao mercado de trabalho

A escolha dos cursos considera as demandas do mercado e as características econômicas de cada região. Em Nova Friburgo, a formação profissional pode representar uma oportunidade para que estudantes da rede pública ingressem mais cedo no mercado de trabalho, já com uma qualificação técnica.

O curso de Desenvolvimento de Sistemas, por exemplo, prepara profissionais para uma área com crescente demanda por mão de obra qualificada. Já a formação em Multimídia acompanha a expansão da comunicação digital e capacita para atividades como produção de conteúdos visuais, vídeos, animações, sites e interfaces.

De acordo com pesquisa realizada em 2025 pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), a taxa de empregabilidade dos estudantes do Senac RJ passou de 44% antes da qualificação para 52% após a conclusão dos cursos.

Entre os alunos que conseguiram uma oportunidade de trabalho, o levantamento aponta que o tempo médio para conseguir emprego foi de dois meses. Além disso, 81% afirmaram utilizar profissionalmente os conhecimentos adquiridos durante a capacitação.

Como se inscrever