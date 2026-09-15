Nova Friburgo está em alerta para elevação de rios - Wikepedia

Nova Friburgo está em alerta para elevação de riosWikepedia

Publicado 15/09/2026 07:21

Nova Friburgo está em atenção devido ao acumulado de chuvas registrado nos últimos dias e à possibilidade de novas precipitações. O cenário aumenta o risco de alagamentos, elevação do nível dos rios e córregos e deslizamentos, principalmente em áreas historicamente afetadas por ocorrências durante períodos de chuva intensa.

Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) monitora os níveis dos rios e emitiu alerta para a possibilidade de elevação dos cursos d’água na região em função das chuvas. Em Nova Friburgo, o sistema acompanha, entre outros pontos, a bacia do Rio Bengalas e seus afluentes, que concentra áreas suscetíveis a inundações no município.

Até esta segunda-feira (14), Nova Friburgo havia registrado 135 milímetros de chuva em setembro, volume equivalente a 111% da média histórica prevista para todo o mês, segundo dados da Climatempo. Para esta terça-feira (15), a previsão indica possibilidade de pancadas de chuva isoladas no município.

Com o solo já encharcado, novos volumes de chuva podem provocar uma resposta mais rápida dos rios e córregos, além de aumentar a possibilidade de alagamentos e deslizamentos. Por isso, a orientação é que os moradores acompanhem os comunicados oficiais e evitem áreas sujeitas a inundações e movimentação de encostas.

Moradores de áreas de risco devem ficar atentos

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil mantém pontos de apoio destinados a moradores de áreas de risco geológico e hidrológico. Ao ouvir uma sirene de alerta, a recomendação é deixar imediatamente a área de risco e procurar o ponto de apoio indicado, levando documentos, medicamentos e itens essenciais.

Durante chuvas fortes, a população também deve evitar atravessar ruas, rios, córregos ou pontes com água corrente, mesmo quando o nível parecer baixo. A orientação vale especialmente para locais próximos aos cursos d’água, onde uma elevação pode ocorrer rapidamente.

Também é importante manter distância de encostas durante e após períodos de chuva intensa e ficar atento a sinais como trincas em paredes e terrenos, árvores ou postes inclinados e movimentação do solo.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193 e a Polícia Militar, pelo 190.

Pontos de apoio