Foram investidos R$ 28 milhões na construção da unidade que será a sexta em operação no município. Divulgação Aguas de N. Friburgo

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Jannaina Costa
Uma nova Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) foi inaugurada nesta quinta-feira (17), no bairro Cônego, em Nova Friburgo. A unidade integra os investimentos realizados pela concessionária Águas de Nova Friburgo na ampliação e modernização da estrutura de saneamento do município.
Segundo a concessionária, a ETE Cônego beneficiará aproximadamente 12 mil moradores dos bairros Cônego, Cascatinha, Vargem Grande e Sítio São Luiz, contribuindo para a melhoria da saúde pública, da qualidade de vida, da preservação ambiental e da valorização imobiliária da região. A ETE terá capacidade para tratar 2,16 milhões de litros de esgoto por dia. Foram investidos R$ 28 milhões na construção da unidade que será a sexta em operação no município. 

A ampliação do tratamento de esgoto tem impacto direto na preservação dos recursos hídricos e nas condições ambientais do município. O saneamento adequado também é considerado um dos fatores importantes para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida da população.
"Este é mais um avanço significativo para a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos friburguenses. Ter a rede de esgoto, com tratamento e com a destinação correta, é, acima de tudo, dignidade para as famílias e respeito ao meio ambiente", comentou o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon.
A ETE Cônego é a sexta inaugurada pela concessionária no município. A mais recente delas, a ETE em Lumiar, entrou em operação em novembro de 2025, com capacidade para tratar até 1,7 milhão de litros de esgoto por dia.
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