Foram investidos R$ 28 milhões na construção da unidade que será a sexta em operação no município. Divulgação Aguas de N. Friburgo
A ampliação do tratamento de esgoto tem impacto direto na preservação dos recursos hídricos e nas condições ambientais do município. O saneamento adequado também é considerado um dos fatores importantes para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida da população.
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ETE Cônego beneficiará aproximadamente 12 mil moradores dos bairros Cônego, Cascatinha, Vargem Grande e Sítio São Luiz
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