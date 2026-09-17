Foram investidos R$ 28 milhões na construção da unidade que será a sexta em operação no município. - Divulgação Aguas de N. Friburgo

Foram investidos R$ 28 milhões na construção da unidade que será a sexta em operação no município. Divulgação Aguas de N. Friburgo

Publicado 17/09/2026 11:00

Uma nova Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) foi inaugurada nesta quinta-feira (17), no bairro Cônego, em Nova Friburgo. A unidade integra os investimentos realizados pela concessionária Águas de Nova Friburgo na ampliação e modernização da estrutura de saneamento do município.

Segundo a concessionária, a ETE Cônego beneficiará aproximadamente 12 mil moradores dos bairros Cônego, Cascatinha, Vargem Grande e Sítio São Luiz, contribuindo para a melhoria da saúde pública, da qualidade de vida, da preservação ambiental e da valorização imobiliária da região. A ETE terá capacidade para tratar 2,16 milhões de litros de esgoto por dia. Foram investidos R$ 28 milhões na construção da unidade que será a sexta em operação no município.



A ampliação do tratamento de esgoto tem impacto direto na preservação dos recursos hídricos e nas condições ambientais do município. O saneamento adequado também é considerado um dos fatores importantes para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida da população.



"Este é mais um avanço significativo para a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos friburguenses. Ter a rede de esgoto, com tratamento e com a destinação correta, é, acima de tudo, dignidade para as famílias e respeito ao meio ambiente", comentou o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon.