Teresópolis recebe mutirão do Procon para negociação de dívidas Divulgação

Mais artigos de Jannaina Costa
Jannaina Costa
Moradores de Nova Friburgo que estão com dívidas em atraso terão uma oportunidade para regularizar sua situação financeira na próxima semana. Entre os dias 22 e 24 de setembro, o município participará do Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Procon-RJ.
Na cidade, o atendimento presencial será realizado das 9h às 16h, no Procon de Nova Friburgo, localizado na antiga Rodoviária Leopoldina (Avenida Alberto Braune, nº 223, ao lado da Prefeitura). A ação faz parte de uma mobilização estadual que contempla diversos municípios do interior e da Região Metropolitana.
Empresas participantes e condições
A ação visa aproximar consumidores e credores para viabilizar acordos com descontos para pagamento à vista, parcelamentos ampliados e abatimentos. Entre as empresas confirmadas para a ação em Nova Friburgo estão Claro, Águas de Nova Friburgo, TIM, Vivo, Grupo Casas Bahia, Itaú, Enel, Banco BMG, Energisa e Bradesco. O evento também contará com representantes de cartório de protestos para consulta de débitos.
Além da renegociação direta, a iniciativa prevê orientação financeira e informações sobre a Lei do Superendividamento, voltada a cidadãos que buscam quitar obrigações sem comprometer o orçamento básico.
O que levar
Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto e CPF. É recomendável também levar contratos, boletos, faturas e comprovantes dos débitos para agilizar o atendimento.
Serviço
Evento: Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas — Nova Friburgo
Data: 22, 23 e 24 de setembro de 2026
Horário: Das 9h às 16h
Local: Procon de Nova Friburgo (antiga Rodoviária Leopoldina)
Endereço: Avenida Alberto Braune, nº 223, Centro — Nova Friburgo/RJ
Atendimento: Gratuito