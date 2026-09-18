Teresópolis recebe mutirão do Procon para negociação de dívidas - Divulgação

Teresópolis recebe mutirão do Procon para negociação de dívidas Divulgação

Publicado 18/09/2026 17:29

Moradores de Nova Friburgo que estão com dívidas em atraso terão uma oportunidade para regularizar sua situação financeira na próxima semana. Entre os dias 22 e 24 de setembro, o município participará do Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Procon-RJ.

Na cidade, o atendimento presencial será realizado das 9h às 16h, no Procon de Nova Friburgo, localizado na antiga Rodoviária Leopoldina (Avenida Alberto Braune, nº 223, ao lado da Prefeitura). A ação faz parte de uma mobilização estadual que contempla diversos municípios do interior e da Região Metropolitana.

Empresas participantes e condições

A ação visa aproximar consumidores e credores para viabilizar acordos com descontos para pagamento à vista, parcelamentos ampliados e abatimentos. Entre as empresas confirmadas para a ação em Nova Friburgo estão Claro, Águas de Nova Friburgo, TIM, Vivo, Grupo Casas Bahia, Itaú, Enel, Banco BMG, Energisa e Bradesco. O evento também contará com representantes de cartório de protestos para consulta de débitos.

Além da renegociação direta, a iniciativa prevê orientação financeira e informações sobre a Lei do Superendividamento, voltada a cidadãos que buscam quitar obrigações sem comprometer o orçamento básico.

O que levar

Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto e CPF. É recomendável também levar contratos, boletos, faturas e comprovantes dos débitos para agilizar o atendimento.

Serviço

Evento: Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas — Nova Friburgo

Data: 22, 23 e 24 de setembro de 2026

Horário: Das 9h às 16h

Local: Procon de Nova Friburgo (antiga Rodoviária Leopoldina)

Endereço: Avenida Alberto Braune, nº 223, Centro — Nova Friburgo/RJ

Atendimento: Gratuito