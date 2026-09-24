Hospital Municipal Raul Sertã em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Hospital Municipal Raul Sertã em Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 24/09/2026 10:26

Servidores do Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, pediram a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado. Um abaixo-assinado reúne 166 assinaturas de trabalhadores da unidade e foi encaminhado ao sindicato da categoria.

O movimento ainda não significa que a paralisação esteja oficialmente marcada. O documento solicita que a assembleia seja convocada para discutir e votar o indicativo de greve. Entre as principais reivindicações estão o retorno da escala de 24 horas de trabalho por 120 horas de descanso (24x120), o pagamento de valores referentes a passagens e mudanças na forma de controle do ponto eletrônico.

A questão da escala está no centro do impasse. Desde 2025, a Secretaria Municipal de Saúde adotou a jornada de 12 horas de trabalho por 60 de descanso (12x60) para profissionais da saúde, com exceção dos médicos. Os servidores alegam que a mudança aumentou os deslocamentos para trabalhadores que moram em outras cidades e dificultou a conciliação com outros vínculos profissionais.

Outra reclamação envolve o auxílio-transporte. Os servidores questionam pagamentos de passagens e descontos realizados em contracheques, além de reivindicarem tratamento igualitário entre os profissionais.

O ponto eletrônico também é alvo de questionamentos. Segundo os trabalhadores, existem diferenças na cobrança do registro de frequência entre categorias e situações em que profissionais permanecem além do horário para atender demandas do hospital sem que esse tempo seja contabilizado.

No início de setembro, funcionários do hospital realizaram uma manifestação para reivindicar melhorias relacionadas às condições de trabalho e à situação enfrentada pelos servidores da unidade.

Prefeitura diz que negocia

A Procuradoria-Geral do Município informou que mantém diálogo com representantes do sindicato da categoria, com intermediação do Ministério Público do Trabalho (MPT). Segundo a Prefeitura, o órgão atua como mediador da controvérsia e a última audiência foi realizada no dia 21 de setembro.

De acordo com o município, a mediação busca garantir o cumprimento adequado da escala e do ponto eletrônico, medidas que precisam ser observadas em razão de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual (MPE), Ministério Público Federal (MPF) e MPT.

Sobre o pagamento das passagens intermunicipais, a Prefeitura esclarece que o benefício é pago mediante comprovação da despesa. Casos específicos, segundo a administração municipal, devem ser analisados pela equipe de Recursos Humanos.



Greve ainda depende de decisão

Como o pedido encaminhado ao sindicato prevê a realização de uma assembleia, ainda não há data definida para uma eventual paralisação. Caso a greve seja aprovada, por se tratar de serviço de saúde, deverão ser observadas as regras aplicáveis às atividades essenciais, com manutenção dos atendimentos necessários à população.

A reportagem procurou o Sindicato dos Servidores Municipais para comentar a resposta da Prefeitura, mas até o fechamento da matéria ainda não houve resposta.

