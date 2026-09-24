Hospital Municipal Raul Sertã em Nova FriburgoPaula Valviesse
O ponto eletrônico também é alvo de questionamentos. Segundo os trabalhadores, existem diferenças na cobrança do registro de frequência entre categorias e situações em que profissionais permanecem além do horário para atender demandas do hospital sem que esse tempo seja contabilizado.
A Procuradoria-Geral do Município informou que mantém diálogo com representantes do sindicato da categoria, com intermediação do Ministério Público do Trabalho (MPT). Segundo a Prefeitura, o órgão atua como mediador da controvérsia e a última audiência foi realizada no dia 21 de setembro.
Greve ainda depende de decisão
Como o pedido encaminhado ao sindicato prevê a realização de uma assembleia, ainda não há data definida para uma eventual paralisação. Caso a greve seja aprovada, por se tratar de serviço de saúde, deverão ser observadas as regras aplicáveis às atividades essenciais, com manutenção dos atendimentos necessários à população.
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