Além da retirada dos resíduos, a iniciativa buscou chamar a atenção para os impactos do descarte irregular e a necessidade de preservação dos rios - Divulgação Àguas de NF

Além da retirada dos resíduos, a iniciativa buscou chamar a atenção para os impactos do descarte irregular e a necessidade de preservação dos riosDivulgação Àguas de NF

Publicado 24/09/2026 10:38

Um mutirão de limpeza retirou 742 quilos de resíduos do leito e das margens do Rio Bengalas, em Nova Friburgo, no último sábado (19). A ação aconteceu em Conselheiro Paulino e recolheu, entre outros materiais, 42 pneus e dois sofás.

O trabalho fez parte do Dia D de Limpeza, promovido pela Águas de Nova Friburgo, dentro do projeto Águas em Foco, desenvolvido pelo programa Saneamento Para Todos. A execução ficou a cargo do Instituto Marianeira, com apoio de voluntários e instituições parceiras.

Também participaram representantes das secretarias municipais de Meio Ambiente e Serviços Públicos, da Defesa Civil, do Comitê Rio Dois Rios, da OrganoKits e de um grupo de escoteiros.

Além da retirada dos resíduos, a iniciativa buscou chamar a atenção para os impactos do descarte irregular e a necessidade de preservação dos rios. O material recolhido foi posteriormente separado para mostrar a variedade de objetos encontrados no curso d’água.

O mutirão foi realizado pela Águas de Nova Friburgo, dentro do projeto Águas em Foco. Para a diretora da empresa, Danielle Moreira, a iniciativa busca aproximar a população da discussão sobre a preservação dos rios.

“A ideia é mostrar para a população o que encontramos nos rios e como o descarte irregular pode afetar o meio ambiente. Muitos desses resíduos chegam aos cursos d’água carregados pela chuva”, disse.