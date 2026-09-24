A ACT ? Arena de Drone chega ao Sesc Nova Friburgo com uma experiência que une tecnologia, ciência e diversão - Divulgação SESC

A ACT ? Arena de Drone chega ao Sesc Nova Friburgo com uma experiência que une tecnologia, ciência e diversãoDivulgação SESC

Publicado 24/09/2026 15:18

Sesc Nova Friburgo recebe a ACT Arena de Drone, uma exposição interativa que convida o público a experimentar, na prática, uma das tecnologias que vêm ganhando espaço no cotidiano: os drones. A atividade integra a programação do projeto Arte, Ciência e Tecnologia (ACT) e propõe uma experiência educativa, tecnológica e inclusiva para públicos de diferentes idades e perfis.

O Arte, Ciência e Tecnologia (ACT) faz parte do Programa Educação do Sesc, que tem entre seus objetivos promover a apropriação social do conhecimento científico e tecnológico, ampliando o acesso da população à ciência, à tecnologia e às possibilidades de aprendizagem que esses campos proporcionam. Nesse contexto, o ACT desenvolve ações que aproximam o público das tecnologias contemporâneas por meio da experimentação, da participação e de experiências educativas.

Durante a atividade, os participantes poderão conhecer e experimentar a tecnologia por meio de demonstrações, orientações técnicas, voos experimentais e desafios de pilotagem, em uma estrutura especialmente montada para a experiência. A arena contará com pista de pilotagem, estações de controle e espaço de acolhimento, com acompanhamento de equipe técnica especializada.

Mais do que uma experiência de entretenimento, a proposta busca aproximar o público das tecnologias contemporâneas por meio da aprendizagem pela experimentação. A atividade estimula competências relacionadas à cultura digital, ao raciocínio lógico, à coordenação motora, à criatividade e à resolução de problemas, criando um espaço para que os participantes possam explorar a tecnologia de maneira lúdica e participativa.

Um dos diferenciais da ACT Arena de Drone é a incorporação de recursos de acessibilidade à experiência. A estrutura contempla circulação acessível, comunicação visual facilitada e controles adaptáveis, ampliando as possibilidades de participação de pessoas com deficiência e de diferentes públicos. A programação também prevê atendimento a instituições de educação especial e organizações da sociedade civil.

A ACT Arena de Drone integra as ações do Arte, Ciência e Tecnologia do Sesc Nova Friburgo, fortalecendo a proposta de democratização do acesso ao conhecimento científico e tecnológico. A atividade está inserida no eixo de Tecnologias do Programa Educação do Sesc e dialoga com temas como inovação, cultura digital, criatividade e experimentação tecnológica.

Ao proporcionar o contato direto com uma tecnologia contemporânea e, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades de participação, a ACT Arena de Drone reforça o compromisso do Sesc com a apropriação social do conhecimento, a democratização do acesso à ciência e à tecnologia e a construção de experiências educativas inclusivas, valorizando a diversidade e a participação de diferentes públicos.

SERVIÇO

O quê: ACT Drone Access Arena – Exposição Interativa de Drones

Quando: 25 e 26 de setembro de 2026, das 11h às 17h

Onde: Sesc Nova Friburgo – Avenida Presidente Costa, 231, Nova Friburgo – RJ

Entrada: Gratuita

Agendamentos de grupos: novafribugo.act@sescrio.org.br

Realização: Sesc Nova Friburgo – Arte, Ciência e Tecnologia (ACT)