Maior colégio eleitoral de Nova Friburgo, Colégio Estadual Canadá, em Olaria, com 6.400 eleitores - Google Reprodução

Maior colégio eleitoral de Nova Friburgo, Colégio Estadual Canadá, em Olaria, com 6.400 eleitoresGoogle Reprodução

Publicado 04/10/2026 15:30 | Atualizado 04/10/2026 17:17

A votação do primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4), em Nova Friburgo, com registros de substituição de urnas eletrônicas em meio ao processo de votação. O município está entre as 20 cidades fluminenses que apresentaram ocorrências com equipamentos, segundo o balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Até 12h10, o TRE-RJ havia contabilizado 127 urnas substituídas em todo o estado , o equivalente a 0,29% dos equipamentos utilizados. Nova Friburgo aparece na relação de municípios que tiveram máquinas substituídas, mas o balanço divulgado pelo tribunal não detalhou, até aquele momento, a quantidade específica de equipamentos trocados na cidade.

Nova Friburgo tem 155.264 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa uma redução de 1.255 eleitores em relação às eleições municipais de 2024. Já na comparação com as eleições gerais de 2022, quando Friburgo tinha 155.090 eleitores, houve um leve crescimento.

Trocas fazem parte da operação de contingência

De acordo com o TRE-RJ, as substituições podem ocorrer por diferentes motivos, como problemas na inicialização, energia, tela ou componentes internos. O secretário de Tecnologia da Informação do tribunal, Michel Kovacs, explicou que, mesmo após os testes realizados antes da eleição, problemas podem surgir durante o transporte, instalação ou manuseio das urnas nos locais de votação.

A orientação é que, identificada uma falha, a equipe técnica faça a substituição do equipamento para garantir a continuidade da votação. Segundo o tribunal, o percentual registrado no estado está dentro da margem esperada e a meta é manter as ocorrências abaixo de 1% do total de urnas.

Nova Friburgo conta com 525 urnas preparadas para o pleito, distribuídas entre as seções eleitorais do município. A preparação dos equipamentos começou antes da votação, com a instalação dos sistemas e os procedimentos necessários para o funcionamento das máquinas.

Em todo o país, o TSE registrou 421 urnas substituídas nas primeiras horas da votação, entre as 499.248 utilizadas no pleito. O número representa 0,7% do total. Até aquele momento, não havia sido necessário recorrer à votação manual com cédulas de papel.



