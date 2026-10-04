Maior colégio eleitoral de Nova Friburgo, Colégio Estadual Canadá, em Olaria, com 6.400 eleitoresGoogle Reprodução
De acordo com o TRE-RJ, as substituições podem ocorrer por diferentes motivos, como problemas na inicialização, energia, tela ou componentes internos. O secretário de Tecnologia da Informação do tribunal, Michel Kovacs, explicou que, mesmo após os testes realizados antes da eleição, problemas podem surgir durante o transporte, instalação ou manuseio das urnas nos locais de votação.
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