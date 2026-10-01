Mais do que uma experiência gastronômica, a festa também funciona como uma vitrine para a produção da região. Nova Friburgo é o maior produtor de morangos do Estado do Rio de Janeiro. - Divulgação organizadores

Mais do que uma experiência gastronômica, a festa também funciona como uma vitrine para a produção da região. Nova Friburgo é o maior produtor de morangos do Estado do Rio de Janeiro.Divulgação organizadores

Publicado 01/10/2026 15:48





A abertura será na quinta-feira (8). No Palco Morango, a programação começa às 13h30, com Saulo Emerick. Às 15h30, Jakson Machado se apresenta no Palco Flor. Na sequência, às 18h, é a vez da Banda Colégio Serrano, também no Palco Flor. Encerrando a programação musical do dia, às 20h, a banda Cherry Rock sobe ao Palco Morango.



Na sexta-feira (9), o público poderá acompanhar Rod Zacca, às 16h, no Palco Flor. Às 18h, a Banda Colégio Pilares se apresenta no Palco Morango, seguida pela Banda Colégio Canadá, às 19h. O encerramento da noite fica por conta de Wemerson e João, às 20h, no Palco Morango.



Shows continuam no fim de semana



O sábado (10) terá programação desde a manhã. Às 10h, Junior Lima abre as apresentações no Palco Morango. Às 13h, o palco recebe Anna Clara & Vitor. Já às 15h, a Banda Ponto de Cultura Olaria se apresenta no Palco Flor. A programação segue às 16h, com Janael Costa, no Palco Morango, e às 18h, com Flávio Monteiro, no Palco Flor. Às 20h, a banda Cantos da Terra encerra a noite no Palco Morango.



No domingo (11), as atividades começam às 10h com a Dança Suíça, no Palco Morango. Às 12h30, o público poderá conferir As Lumiarinas. Já às 14h30, Gabriel Friedrix se apresenta no Palco Flor.



Além dos shows, o evento terá gastronomia, exposição de flores, comércio, atrações culturais e atividades para diferentes públicos. Entre os destaques gastronômicos estão o Morango Cravejado e o Morango do Amor. A Festa da Flor contará ainda com uma exposição de mais de 270 tipos de orquídeas, além de outras espécies produzidas na região.



A organização espera aproximadamente 50 mil visitantes durante os cinco dias. Mais de quatro mil ingressos destinados a grupos e excursões já haviam sido vendidos antecipadamente.



Serviço



Festa do Morango com Chocolate e Festa da Flor 2026

Data: 8 a 12 de outubro

Local: Nova Friburgo Country Clube

Endereço: Avenida Conselheiro Julius Arp, 140, Centro A programação da Festa do Morango com Chocolate e da Festa da Flor 2026 foi divulgada e terá cinco dias de atrações musicais, culturais e gastronômicas em Nova Friburgo. Os eventos acontecem de 8 a 12 de outubro, no Nova Friburgo Country Clube , reunindo artistas, bandas e grupos da cidade em dois palcos. A programação também valoriza talentos locais e integra as atividades voltadas aos moradores e turistas.A abertura será na quinta-feira (8). No Palco Morango, a programação começa às 13h30, com Saulo Emerick. Às 15h30, Jakson Machado se apresenta no Palco Flor. Na sequência, às 18h, é a vez da Banda Colégio Serrano, também no Palco Flor. Encerrando a programação musical do dia, às 20h, a banda Cherry Rock sobe ao Palco Morango.Na sexta-feira (9), o público poderá acompanhar Rod Zacca, às 16h, no Palco Flor. Às 18h, a Banda Colégio Pilares se apresenta no Palco Morango, seguida pela Banda Colégio Canadá, às 19h. O encerramento da noite fica por conta de Wemerson e João, às 20h, no Palco Morango.O sábado (10) terá programação desde a manhã. Às 10h, Junior Lima abre as apresentações no Palco Morango. Às 13h, o palco recebe Anna Clara & Vitor. Já às 15h, a Banda Ponto de Cultura Olaria se apresenta no Palco Flor. A programação segue às 16h, com Janael Costa, no Palco Morango, e às 18h, com Flávio Monteiro, no Palco Flor. Às 20h, a banda Cantos da Terra encerra a noite no Palco Morango.No domingo (11), as atividades começam às 10h com a Dança Suíça, no Palco Morango. Às 12h30, o público poderá conferir As Lumiarinas. Já às 14h30, Gabriel Friedrix se apresenta no Palco Flor.Além dos shows, o evento terá gastronomia, exposição de flores, comércio, atrações culturais e atividades para diferentes públicos. Entre os destaques gastronômicos estão o Morango Cravejado e o Morango do Amor. A Festa da Flor contará ainda com uma exposição de mais de 270 tipos de orquídeas, além de outras espécies produzidas na região.A organização espera aproximadamente 50 mil visitantes durante os cinco dias. Mais de quatro mil ingressos destinados a grupos e excursões já haviam sido vendidos antecipadamente.ServiçoFesta do Morango com Chocolate e Festa da Flor 2026Data: 8 a 12 de outubroLocal: Nova Friburgo Country ClubeEndereço: Avenida Conselheiro Julius Arp, 140, Centro



Horários:

8 de outubro: 13h às 22h

9 a 12 de outubro: 10h às 22h



Ingressos:

Dias 8 e 9: meia R$ 8, solidário R$ 12 e inteira R$ 16.

Dias 10 a 12: meia R$ 10, solidário R$ 15 e inteira R$ 20.



O ingresso solidário é destinado a todo o público e inclui R$ 2 de doação para uma instituição de caridade. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou Pix. Mais informações no site oficial do evento ou no Instagram @festadomorangocomchocolate Horários:8 de outubro: 13h às 22h9 a 12 de outubro: 10h às 22hIngressos:Dias 8 e 9: meia R$ 8, solidário R$ 12 e inteira R$ 16.Dias 10 a 12: meia R$ 10, solidário R$ 15 e inteira R$ 20.O ingresso solidário é destinado a todo o público e inclui R$ 2 de doação para uma instituição de caridade. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou Pix.

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