Mais do que uma experiência gastronômica, a festa também funciona como uma vitrine para a produção da região. Nova Friburgo é o maior produtor de morangos do Estado do Rio de Janeiro.Divulgação organizadores
A abertura será na quinta-feira (8). No Palco Morango, a programação começa às 13h30, com Saulo Emerick. Às 15h30, Jakson Machado se apresenta no Palco Flor. Na sequência, às 18h, é a vez da Banda Colégio Serrano, também no Palco Flor. Encerrando a programação musical do dia, às 20h, a banda Cherry Rock sobe ao Palco Morango.
Na sexta-feira (9), o público poderá acompanhar Rod Zacca, às 16h, no Palco Flor. Às 18h, a Banda Colégio Pilares se apresenta no Palco Morango, seguida pela Banda Colégio Canadá, às 19h. O encerramento da noite fica por conta de Wemerson e João, às 20h, no Palco Morango.
Shows continuam no fim de semana
O sábado (10) terá programação desde a manhã. Às 10h, Junior Lima abre as apresentações no Palco Morango. Às 13h, o palco recebe Anna Clara & Vitor. Já às 15h, a Banda Ponto de Cultura Olaria se apresenta no Palco Flor. A programação segue às 16h, com Janael Costa, no Palco Morango, e às 18h, com Flávio Monteiro, no Palco Flor. Às 20h, a banda Cantos da Terra encerra a noite no Palco Morango.
No domingo (11), as atividades começam às 10h com a Dança Suíça, no Palco Morango. Às 12h30, o público poderá conferir As Lumiarinas. Já às 14h30, Gabriel Friedrix se apresenta no Palco Flor.
Além dos shows, o evento terá gastronomia, exposição de flores, comércio, atrações culturais e atividades para diferentes públicos. Entre os destaques gastronômicos estão o Morango Cravejado e o Morango do Amor. A Festa da Flor contará ainda com uma exposição de mais de 270 tipos de orquídeas, além de outras espécies produzidas na região.
A organização espera aproximadamente 50 mil visitantes durante os cinco dias. Mais de quatro mil ingressos destinados a grupos e excursões já haviam sido vendidos antecipadamente.
Serviço
Festa do Morango com Chocolate e Festa da Flor 2026
Data: 8 a 12 de outubro
Local: Nova Friburgo Country Clube
Endereço: Avenida Conselheiro Julius Arp, 140, Centro
Horários:
8 de outubro: 13h às 22h
9 a 12 de outubro: 10h às 22h
Ingressos:
Dias 8 e 9: meia R$ 8, solidário R$ 12 e inteira R$ 16.
Dias 10 a 12: meia R$ 10, solidário R$ 15 e inteira R$ 20.
O ingresso solidário é destinado a todo o público e inclui R$ 2 de doação para uma instituição de caridade. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou Pix.
Festa do Morango com Chocolate de Nova Friburgo divulga programação
Evento acontece de 8 a 12 de outubro, no Nova Friburgo Country Clube, com shows, atrações culturais e participação de artistas e grupos locais
Comércio friburguense poderá ampliar horário antes do Dia das Crianças
Lojas poderão funcionar até 21h entre 6 e 10 de outubro e abrir no feriado do dia 12, mediante adesão à convenção coletiva
Nova Friburgo fica em quinto no RJ em acidentes com animais peçonhentos
Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam 78 notificações até 9 de setembro; município conta com polo de soroterapia no Hospital Municipal Raul Sertã
Firjan SENAI Nova Friburgo inscreve até dia 30 para cursos técnicos gratuitos
Oportunidades são para alunos do 2º e 3º ano da rede estadual, com cursos gratuitos e bolsa-auxílio
Nova Friburgo recebe 1º Festival da Longevidade nesta quinta-feira
Evento gratuito reúne atividades de saúde, cultura, lazer e convivência para pessoas idosas na Praça Dermeval Barbosa Moreira
Exposição reúne fotógrafos de Nova Friburgo na Usina Cultural Energisa
"CLIC – Poéticas do Olhar" apresenta trabalhos de Regina Lo Bianco, Pedro Bessa e Fernando Braune; visitação é gratuita
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.