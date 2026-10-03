Usuários devem consultar os horários no site da empresa Nova FaolRafael Xarão
O que o eleitor precisa saber antes de sair de casa
A gratuidade no transporte público vale para todo o horário de funcionamento das linhas no dia do pleito. Para embarcar, basta apresentar um documento oficial com foto ou o título de eleitor ao motorista/cobrador.
Mobilidade e planejamento para a hora do voto
As autoridades de trânsito orientam que os eleitores planejem o trajeto com antecedência, dando preferência ao uso do transporte público em vez de veículos particulares, para evitar congestionamentos próximos às maiores seções eleitorais da cidade.
Para acessar os comunicados de trânsito, basta acessar a página da Prefeitura de Nova Friburgo ou da Nova Faol, concessionária que opera o transporte público municipal.
O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou, na última quarta-feira (30), um decreto que determina a gratuidade dos serviços de transporte público coletivo de competência estadual nos dias de votação das Eleições 2026. A medida valerá das 6h às 20h, no primeiro turno, em 4 de outubro, e em eventual segundo turno, em 25 de outubro.
A gratuidade não altera a programação dos serviços de transporte. As concessionárias, permissionárias e demais prestadoras deverão manter, durante o período de isenção, frota, horários e itinerários compatíveis com os dias úteis, de forma a atender à demanda de passageiros que utilizarão o transporte público para se deslocar até as zonas eleitorais.
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