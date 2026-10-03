Usuários devem consultar os horários no site da empresa Nova Faol - Rafael Xarão

Usuários devem consultar os horários no site da empresa Nova FaolRafael Xarão

Publicado 03/10/2026 10:26

Neste domingo (4), dia do primeiro turno de votação das Eleições Gerais de 2026, os moradores de Nova Friburgo contarão com gratuidade na tarifa de ônibus em todas as linhas municipais urbanas e rurais. A medida atende às determinações da Justiça Eleitoral e decretos de mobilidade, visando garantir que nenhum eleitor enfrente barreiras econômicas para exercer o direito ao voto. A medida também é válida para o segundo turno das eleições, marcado para dia 25 de outubro.



O que o eleitor precisa saber antes de sair de casa

A gratuidade no transporte público vale para todo o horário de funcionamento das linhas no dia do pleito. Para embarcar, basta apresentar um documento oficial com foto ou o título de eleitor ao motorista/cobrador.



A frota circulará com frequências reforçadas nos horários de maior pico de votação, entre 8h e 17h. Já as linhas que atendem localidades rurais e distritos como Conselheiro Paulino, Amparo, Lumiar e São Pedro da Serra terão horários ajustados para garantir o transporte de ida e volta dos eleitores.

Lei Federal sobre Transporte Eleitoral





Mobilidade e planejamento para a hora do voto

As autoridades de trânsito orientam que os eleitores planejem o trajeto com antecedência, dando preferência ao uso do transporte público em vez de veículos particulares, para evitar congestionamentos próximos às maiores seções eleitorais da cidade.



Para acessar os comunicados de trânsito, basta acessar a página da A prestação e a organização do transporte em dias de pleito são disciplinadas nacionalmente pela Lei Federal nº 6.091/1974, que estabelece regramentos para o fornecimento de transporte e veda o transporte clandestino ou de caráter privado por parte de candidatos.As autoridades de trânsito orientam que os eleitores planejem o trajeto com antecedência, dando preferência ao uso do transporte público em vez de veículos particulares, para evitar congestionamentos próximos às maiores seções eleitorais da cidade.Para acessar os comunicados de trânsito, basta acessar a página da Prefeitura de Nova Friburgo ou da Nova Faol , concessionária que opera o transporte público municipal.

Transporte estadual também será gratuito, com operação reforçada

O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou, na última quarta-feira (30), um decreto que determina a gratuidade dos serviços de transporte público coletivo de competência estadual nos dias de votação das Eleições 2026. A medida valerá das 6h às 20h, no primeiro turno, em 4 de outubro, e em eventual segundo turno, em 25 de outubro.

A gratuidade abrangerá ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas. No transporte rodoviário intermunicipal, serão contemplados os serviços realizados por ônibus do tipo urbano. A medida não se aplica às linhas operadas por ônibus rodoviários ou executivos quando não houver serviço intermunicipal operado por ônibus do tipo urbano.



A gratuidade não altera a programação dos serviços de transporte. As concessionárias, permissionárias e demais prestadoras deverão manter, durante o período de isenção, frota, horários e itinerários compatíveis com os dias úteis, de forma a atender à demanda de passageiros que utilizarão o transporte público para se deslocar até as zonas eleitorais.