Posto foi reinaugurado e atendimento está sendo retomado gradualmenteDivulgação PMNF
Atendimento começa de forma gradual
Estrutura foi praticamente reconstruída
Histórico
Em novembro de 2021, a Prefeitura informou que a primeira etapa da intervenção seria realizada na parte posterior do imóvel, incluindo salas de grupo, eletrocardiograma, psicologia, gerência de enfermagem, triagem, medicação, consultório e banheiros. A previsão era, posteriormente, avançar para a parte frontal e concluir a restauração de toda a unidade.
As intervenções tiveram início em 2022, mas a conclusão não ocorreu dentro do prazo inicialmente previsto. Em outubro de 2023, a Prefeitura informou que a parte posterior já havia sido reformada e que começaria uma nova etapa, desta vez na área frontal. O projeto incluía reparos na estrutura, alvenaria, revestimentos, esquadrias, pintura e instalações sanitárias, elétricas e hidráulicas. O investimento estimado para essa fase era de R$ 965 mil.
Para permitir a continuidade das obras, os atendimentos foram transferidos para o Centro Comercial Adriano Affonso, na Praça Lafayette Bravo, no centro de Conselheiro Paulino. A mudança ocorreu em novembro de 2023 e o espaço passou a funcionar como sede provisória da unidade.
A demora na conclusão da reforma gerou reclamações de usuários. Em 2025, moradores relataram que o espaço provisório era pequeno e apresentava dificuldades de acesso, enquanto a obra da sede original ainda não havia sido concluída. Naquele momento, a previsão inicial de entrega, que remontava a 2022, já havia sido ultrapassada.
Fechado desde 2022, Posto de saúde de Conselheiro Paulino reabre
Unidade Dr. Waldir Costa passou por reforma e ampliação e retomou os atendimentos de forma gradual
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