Posto foi reinaugurado e atendimento está sendo retomado gradualmenteDivulgação PMNF

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Jannaina Costa
O Posto de Saúde Dr. Waldir Costa, em Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, voltou a receber pacientes nesta segunda-feira (5), após permanecer fechado durante as obras de reforma e ampliação iniciadas em 2022. A unidade foi reinaugurada na sexta-feira (2) e agora conta com praticamente o dobro da área física anterior. Friburgo em Foco
Durante o período de intervenção, os moradores do distrito precisaram utilizar estruturas provisórias para acessar parte dos serviços oferecidos pela unidade. A obra tinha previsão inicial de conclusão ainda em 2022, mas passou por paralisações e alterações no projeto devido a problemas estruturais identificados durante os trabalhos. 

Atendimento começa de forma gradual

Nesta primeira etapa de retomada, já estão funcionando a recepção, para atendimentos e marcação de consultas, além das salas de vacinação, farmácia, fisioterapia e curativos. Os demais serviços estão sendo transferidos gradualmente para o prédio ao longo desta semana. 
A unidade oferece atendimento de clínico geral para primeiras consultas e retornos, além de pediatria, pré-natal, odontologia e outras especialidades, de acordo com a programação da Secretaria Municipal de Saúde. Os serviços e a organização dos atendimentos podem passar por ajustes durante o período de retomada. 
O posto está localizado na Rua José Ernesto Knust, 184, em Conselheiro Paulino. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. 

Estrutura foi praticamente reconstruída

A intervenção incluiu a renovação das instalações hidráulicas e elétricas, pisos e telhado, além de adequações às normas de segurança. As salas também foram reorganizadas e reformadas, e a unidade recebeu novos mobiliários e equipamentos.
Segundo a Prefeitura, as mudanças ampliaram o espaço disponível e buscam oferecer melhores condições para pacientes e profissionais. A retomada do atendimento no prédio original encerra um longo período de funcionamento provisório para os usuários do serviço de saúde no distrito.

Histórico

A reforma do Posto de Saúde Dr. Waldir Costa começou a ser planejada ainda em 2021. Em outubro daquele ano, a Prefeitura de Nova Friburgo publicou a licitação para a obra de reforma da unidade de atenção especializada em saúde de Conselheiro Paulino. O edital previa investimento estimado em R$ 263,2 mil e contemplava intervenções na estrutura do posto.

Em novembro de 2021, a Prefeitura informou que a primeira etapa da intervenção seria realizada na parte posterior do imóvel, incluindo salas de grupo, eletrocardiograma, psicologia, gerência de enfermagem, triagem, medicação, consultório e banheiros. A previsão era, posteriormente, avançar para a parte frontal e concluir a restauração de toda a unidade.

As intervenções tiveram início em 2022, mas a conclusão não ocorreu dentro do prazo inicialmente previsto. Em outubro de 2023, a Prefeitura informou que a parte posterior já havia sido reformada e que começaria uma nova etapa, desta vez na área frontal. O projeto incluía reparos na estrutura, alvenaria, revestimentos, esquadrias, pintura e instalações sanitárias, elétricas e hidráulicas. O investimento estimado para essa fase era de R$ 965 mil.

Para permitir a continuidade das obras, os atendimentos foram transferidos para o Centro Comercial Adriano Affonso, na Praça Lafayette Bravo, no centro de Conselheiro Paulino. A mudança ocorreu em novembro de 2023 e o espaço passou a funcionar como sede provisória da unidade.

A demora na conclusão da reforma gerou reclamações de usuários. Em 2025, moradores relataram que o espaço provisório era pequeno e apresentava dificuldades de acesso, enquanto a obra da sede original ainda não havia sido concluída. Naquele momento, a previsão inicial de entrega, que remontava a 2022, já havia sido ultrapassada.
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