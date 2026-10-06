Posto foi reinaugurado e atendimento está sendo retomado gradualmente - Divulgação PMNF

Posto foi reinaugurado e atendimento está sendo retomado gradualmenteDivulgação PMNF

Publicado 06/10/2026 14:11

O Posto de Saúde Dr. Waldir Costa, em Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, voltou a receber pacientes nesta segunda-feira (5), após permanecer fechado durante as obras de reforma e ampliação iniciadas em 2022. A unidade foi reinaugurada na sexta-feira (2) e agora conta com praticamente o dobro da área física anterior. Friburgo em Foco

Durante o período de intervenção, os moradores do distrito precisaram utilizar estruturas provisórias para acessar parte dos serviços oferecidos pela unidade. A obra tinha previsão inicial de conclusão ainda em 2022, mas passou por paralisações e alterações no projeto devido a problemas estruturais identificados durante os trabalhos.

Atendimento começa de forma gradual

Nesta primeira etapa de retomada, já estão funcionando a recepção, para atendimentos e marcação de consultas, além das salas de vacinação, farmácia, fisioterapia e curativos. Os demais serviços estão sendo transferidos gradualmente para o prédio ao longo desta semana.

A unidade oferece atendimento de clínico geral para primeiras consultas e retornos, além de pediatria, pré-natal, odontologia e outras especialidades, de acordo com a programação da Secretaria Municipal de Saúde. Os serviços e a organização dos atendimentos podem passar por ajustes durante o período de retomada.

O posto está localizado na Rua José Ernesto Knust, 184, em Conselheiro Paulino. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Estrutura foi praticamente reconstruída

A intervenção incluiu a renovação das instalações hidráulicas e elétricas, pisos e telhado, além de adequações às normas de segurança. As salas também foram reorganizadas e reformadas, e a unidade recebeu novos mobiliários e equipamentos.

Segundo a Prefeitura, as mudanças ampliaram o espaço disponível e buscam oferecer melhores condições para pacientes e profissionais. A retomada do atendimento no prédio original encerra um longo período de funcionamento provisório para os usuários do serviço de saúde no distrito.

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