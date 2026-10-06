O Senac Teresópolis fica localizado na R. Alice Quintella Maurici Regadas, 66, sobreloja, na VárzeaReprodução
As oportunidades são destinadas a jovens e adultos que estejam cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio no ato da matrícula. Os selecionados terão ajuda de custo. As aulas serão oferecidas em 30 unidades da instituição em todo o estado e em 13 escolas estaduais fluminenses.
As vagas contemplam 11 cursos técnicos nas áreas de Segurança do Trabalho, Logística, Podologia, Estética, Massoterapia, Óptica, Prótese Dentária, Guia de Turismo e Administração, além de dois lançamentos: os cursos Técnico em Multimídia e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.
Com duração de 10 a 18 meses, as formações podem ser oferecidas de forma presencial ou híbrida. Como serão ministradas de forma concomitante, ao concluir o Ensino Médio, o aluno receberá também o certificado técnico. O objetivo é que, enquanto conclui a educação básica, o estudante já comece a construir seu currículo profissional.
As ofertas serão ministradas nas unidades do Senac RJ de Nova Friburgo e também de Bonsucesso, Botafogo, Campo Grande, Centro Politécnico (Riachuelo), Copacabana, Irajá, Madureira, Marechal Floriano, Santa Luzia e Barra da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro, além dos municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Conceição de Macabu, Itaperuna, Macaé, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio das Ostras, São João de Meriti, Santo Antonio de Pádua, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda. Além disso, em 13 escolas estaduais selecionadas, serão oferecidos os cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Logística.
Vocações regionais
Entre as novidades, o curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas proporciona a entrada do estudante em um dos setores que mais crescem no Brasil, com déficit de profissionais capacitados. Os salários podem atingir até três vezes mais que a média nacional. O Técnico em Multimídia busca atender ao avanço da comunicação digital, formando profissionais capazes de criar conteúdos visuais, sites, vídeos, animações e interfaces para diferentes plataformas, combinando web, animação 2D e games, entre outras atividades que permitem atuação autônoma ao profissional.
Ingresso no mundo do trabalho
Pesquisa realizada em 2025 pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) apontou a taxa de empregabilidade dos estudantes do Senac RJ tem um incremento de 8 pontos percentuais após a conclusão da capacitação profissional na instituição. A empregabilidade desses estudantes passa de 44% antes da qualificação para 52% após a conclusão dos cursos, evidenciando a contribuição dessa formação para a inserção e o crescimento desses profissionais no mundo do trabalho.
Entre aqueles que conquistaram uma oportunidade, o tempo médio para obter um emprego é de apenas dois meses, enquanto 81% afirmam utilizar, no exercício da profissão, os conhecimentos adquiridos durante a capacitação. Os indicadores reforçam a efetividade da metodologia do Senac RJ, que alia teoria e prática para desenvolver competências alinhadas às demandas das empresas e preparar profissionais para os desafios do mundo do trabalho.
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