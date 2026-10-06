Mesa de corte do projeto Acelera Moda Sindvest - PAULA JOHAS

Mesa de corte do projeto Acelera Moda SindvestPAULA JOHAS

Publicado 06/10/2026 13:43





A iniciativa funciona em uma unidade instalada no bairro de Olaria e conta com uma mesa de corte automatizada, além do laboratório VestLab, destinado à realização de ensaios técnicos em produtos têxteis. A estrutura foi apresentada a empresários e ao presidente da Firjan, Luiz Cesio Caetano, durante agenda realizada em Nova Friburgo no último dia 30 de setembro.



O equipamento será utilizado para atender as mais de 450 empresas associadas ao Sindvest na região. A proposta é permitir que as confecções tenham acesso a uma tecnologia de maior precisão sem precisar fazer individualmente o investimento necessário para adquirir e manter uma estrutura própria.

As confecções de Nova Friburgo e região passaram a contar com uma nova estrutura voltada à melhoria dos processos produtivos e à redução de custos. O Sindicato das Indústrias do Vestuário (Sindvest), em parceria com a Firjan SENAI Espaço da Moda , lançou o Projeto Acelera Moda Sindvest, que oferece serviços técnicos às empresas do setor.A iniciativa funciona em uma unidade instalada no bairro de Olaria e conta com uma mesa de corte automatizada, além do laboratório VestLab, destinado à realização de ensaios técnicos em produtos têxteis. A estrutura foi apresentada a empresários e ao presidente da Firjan, Luiz Cesio Caetano, durante agenda realizada em Nova Friburgo no último dia 30 de setembro.O equipamento será utilizado para atender as mais de 450 empresas associadas ao Sindvest na região. A proposta é permitir que as confecções tenham acesso a uma tecnologia de maior precisão sem precisar fazer individualmente o investimento necessário para adquirir e manter uma estrutura própria.

Tecnologia para reduzir desperdícios

Segundo o presidente do Sindvest, Gustavo Moraes, a sala de corte é uma das áreas que concentram os maiores custos dentro de uma confecção. Com o compartilhamento da estrutura, a expectativa é reduzir despesas e tornar o processo mais ágil.



“A sala de corte é o local que gera o maior custo dentro de uma empresa. Acreditamos que haverá grande adesão a esse serviço. As empresas da região vão poder passar a contar com um sistema moderno, inteligente e de baixo custo”, afirmou.



A mesa automatizada tem capacidade para cortar até 20 mil peças por programação. Para o presidente da Firjan, Luiz Cesio Caetano, a parceria contribui para aumentar a eficiência das empresas.



“Essa é uma parceria que visa contribuir para a melhoria da produção. As empresas passam a contar com um equipamento de ponta, que garante a celeridade no processo de corte e maior qualidade do serviço”, destacou.





VestLab oferece testes para o setor

Além da automatização do corte, o projeto disponibiliza serviços técnicos por meio do VestLab. Entre os procedimentos estão testes de solidez, atrito do tecido e cabine de luz, entre outros ensaios voltados à avaliação dos produtos.



Para a presidente da Firjan Centro-Norte Fluminense, Marcia Carestiato Sancho, a iniciativa pode contribuir diretamente para a competitividade das empresas beneficiadas, ao otimizar o tempo de produção.



O empresário Junior Mafort também ressaltou o potencial da tecnologia para reduzir gargalos. Segundo ele, o corte automatizado proporciona maior precisão, acelera a produção e diminui o desperdício de matéria-prima, fatores que podem impactar diretamente os custos e a qualidade dos produtos fabricados na região.