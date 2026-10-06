Imóvel foi construído às margens do Córrego CuruzuINEA RJ
O Grupo de Trabalho da Superintendência Regional Rio Dois Rios (SUPRID), instaurado em 2024 e continuado pela atual gestão do Inea, está analisando com rigor todas as licenças emitidas para a região no período de 2019 a 2024 por fortes indícios de vícios processuais à época. Durante as investigações, foi identificado o caso envolvendo a construção deste imóvel às margens do Córrego Curuzu, localizado no bairro Varginha.
Investigação identificou irregularidades na delimitação da área de proteção
Após a atuação do Grupo de Trabalho do Inea, a faixa foi revista e foi novamente emitida com os 30 metros devidos. A demolição do imóvel se deu pela infração ambiental de ocupação da FMP. A edificação contava com 120 m e com três níveis pelos quais foram construídos uma garagem, um quarto, uma cozinha e sala conjugados e um banheiro, além do esboço do que viria a ser uma área de lazer. No local foram encontrados pertences que caracterizavam a continuidade da obra, descumprindo as diversas medidas administrativas aplicadas pelos órgãos municipais e estaduais para a paralisação da mesma.
Na área da construção conta com exemplares da Araucária angustifólia, espécie criticamente ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), além de grande biodiversidade que levou à determinação da área como sendo de proteção permanente.
O ex-superintendente poderá responder, agora, pelo crime ambiental de construção dentro da Faixa Marginal de Proteção de Curso Hídrico. Além disso, o ex-gestor e outros envolvidos já respondem pelos crimes de: corrupção passiva (art. 317), corrupção ativa (art. 333), associação criminosa (art. 288), destruição ou degradação e ato ou omissão praticado por funcionário público em abuso de função.
Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao OUVERJ plataforma oficial do governo. O site centraliza e direciona as demandas para a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e para o Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
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