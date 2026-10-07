Estimativa é de que mais de 2,3 milhões de idosos façam parte do público-alvo em todo o país e ao menos 90% sejam imunizadas - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Estimativa é de que mais de 2,3 milhões de idosos façam parte do público-alvo em todo o país e ao menos 90% sejam imunizadasMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 07/10/2026 10:14

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a vacinação com a pneumocócica 20 para idosos a partir de 85 anos. A medida acompanha uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde em setembro , que passou a disponibilizar, pela primeira vez, a Pneumo 20 no SUS para pessoas com 85 anos ou mais. Segundo o governo federal, a medida busca ampliar a proteção contra formas graves da doença pneumocócica e reduzir o risco de complicações, hospitalizações e óbitos entre os idosos. A estimativa é de que mais de 2,3 milhões de brasileiros façam parte do público-alvo.

No município, a vacina está disponível de segunda a sexta-feira em quatro unidades de saúde, das 8h às 13h: UBS Ariosto Bento de Melo, na Cordoeira; UBS Sylvio Henrique Braune, no Centro, antiga Ecocard; UBS José Copertino, em São Geraldo; e UBS Waldir Costa, em Conselheiro Paulino. Na UBS Tunney Kassuga, em Olaria, o atendimento para vacinação ocorre das 8h às 18h.

Para receber a pneumocócica 20, é necessário que o idoso apresente o CPF e a caderneta de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os idosos que fazem parte do público contemplado a procurar uma das unidades indicadas para verificar e atualizar a situação vacinal.

Prefeitura também divulga calendário de vacina contra a raiva para animais

A Vigilância em Saúde Ambiental está realizando a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026, destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. A vacinação é gratuita e é uma das principais medidas de prevenção e controle da raiva, contribuindo para a proteção dos animais e da população.

A campanha foi dividida em três etapas, com postos distribuídos por diferentes localidades do município. As datas são 26 de setembro, 17 de outubro e 31 de outubro.

Na segunda etapa, prevista para 17 de outubro, a programação seguirá a organização definida pela Vigilância em Saúde Ambiental para cada região. Os tutores devem verificar o local correspondente à sua área e levar os animais na data indicada.

Na primeira fase, realizada em 26 de setembro, a vacinação ocorreu das 9h às 16h em pontos como Ypu, Bela Vista, Braunes, Cascatinha, Catarcione, Centro, Cônego, Cordeira, Granja Spinelli, Lagoinha, Nova Suíça, Olaria, Ponte da Saudade, Sítio São Luiz, Vale dos Pinheiros, Vargem Grande e Varginha.

A Vigilância em Saúde Ambiental orienta os tutores a ficarem atentos ao calendário e aos locais definidos para cada etapa da campanha.

A vacinação antirrábica de cães e gatos é uma das principais formas de prevenir a circulação do vírus da raiva e proteger também a população. A doença é grave e pode ser transmitida aos seres humanos pela saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordidas. Como a raiva apresenta alta letalidade após o surgimento dos sintomas, a imunização dos animais é uma medida essencial de prevenção e controle.