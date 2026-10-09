Oficinas, jogos e muita diversão na programação - Reprodução SIte SESC RJ

Oficinas, jogos e muita diversão na programaçãoReprodução SIte SESC RJ

Publicado 09/10/2026 13:51

O Sesc RJ preparou uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças em Nova Friburgo. Entre os dias 10 e 12 de outubro, a unidade receberá atividades recreativas, espetáculos, oficinas e experiências interativas que unem diversão, cultura, ciência e tecnologia.

A iniciativa busca estimular a criatividade e a convivência entre crianças e familiares, oferecendo opções de lazer durante o feriadão. A programação reúne atrações para diferentes idades, com propostas que vão das brincadeiras tradicionais às experiências de criação e descoberta.

Teatro, mágica e atrações culturais

Entre os destaques do sábado (10) estão o espetáculo infantil “Opereta das Traças”, a partir das 15h, e a apresentação de mágica com Gabriel Mattos, também prevista para as 15h. A peça teatral apresenta uma aventura em uma biblioteca abandonada, onde traças descobrem histórias e aprendizados ao devorar páginas de livros, aproximando o público do universo da literatura e da imaginação.

Outro destaque é o planetário inflável, com atividade de observação do céu programada para sábado, das 9h às 18h. A proposta é aproximar as crianças da astronomia de maneira lúdica e educativa.

Oficinas, jogos e muita diversão

A programação inclui brinquedos infláveis, jogos cooperativos, dança com o Just Dance e exposições como “O Tempo dos Jogos”, que apresenta a evolução dos jogos de tabuleiro aos digitais, e “Bastidores do filme Minhocas”, dedicada ao processo de produção da animação.

As crianças também poderão participar de oficinas de pintura criativa, construção de brinquedos e Stop Motion, técnica que permite produzir animações a partir de fotografias sequenciais. A Roda de Invenções completa as opções para quem gosta de experimentar materiais e desenvolver novas ideias.

Brincadeiras que atravessam gerações

No sábado, a partir das 10h, o Circuito Brincadeiras de Rua dos Avós resgata atividades populares como amarelinha, pião, peteca, bola de gude e pular corda. Já no domingo (11), a partir das 10h, a Caça ao Tesouro das Gerações propõe desafios inspirados em diferentes épocas do brincar.

Ainda no domingo, a partir das 13h, o Festival das Famílias reúne jogos, contação de histórias, cantigas de roda e atividades coletivas. Na segunda-feira (12), feriado nacional, haverá atividades recreativas das 9h às 17h.

A programação completa, com horários e detalhes das atrações, pode ser consultada no site oficial do Sesc RJ . A agenda está sujeita a alterações.