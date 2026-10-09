Oficinas, jogos e muita diversão na programaçãoReprodução SIte SESC RJ
Teatro, mágica e atrações culturais
Oficinas, jogos e muita diversão
Brincadeiras que atravessam gerações
SERVIÇO
Dia das Crianças
Data: 10, 11 e 12 de outubro
Horário: 09h às 18h
Sesc Nova Friburgo - Av. Pres. Costa e Silva, 231 - Centro
Programação completa: https://www.sescrio.org.br/projeto/dia-das-criancas/
Entrada gratuita
Sesc Nova Friburgo terá programação gratuita para o Dia das Crianças
Atividades de 10 a 12 de outubro incluem teatro, mágica, oficinas criativas, brinquedos infláveis e brincadeiras para toda a família
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