Braunito, mascote oficial da campanha.Divulgação Acianf

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Jannaina Costa
A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF) reúne lojistas nesta quinta-feira (15), às 18h30, para apresentar as novidades da Black Braune 2026. O encontro será realizado na sede da entidade, na Avenida Alberto Braune, no Centro, e também contará com a participação da imprensa.

A iniciativa é promovida pela ACIANF, por meio do Núcleo Setorial Centro Vivo, e tem como objetivo fortalecer o comércio da região central de Nova Friburgo durante o período da Black Friday. A campanha reúne estabelecimentos comerciais e busca transformar o Centro em um espaço de compras, lazer e entretenimento.

Durante o lançamento, serão apresentadas as estratégias e ações previstas para a edição deste ano, além das oportunidades para os lojistas que desejam participar da campanha.

Campanha busca movimentar o Centro

A Black Braune foi criada com uma proposta que vai além da oferta de descontos. A programação também envolve diferentes segmentos e atividades para atrair consumidores e estimular a circulação de pessoas pelo Centro de Nova Friburgo.

Na edição de 2025, a campanha contou com a participação de 60 empresas e seis cervejarias artesanais. Uma pesquisa realizada pela ACIANF, por meio do Instituto IPP, ouviu mais de 400 pessoas e apontou índice de 70% de satisfação ou muita satisfação entre os consumidores. Entre os lojistas participantes, o índice chegou a 85%.
A Black Braune 2025 também ampliou o alcance da iniciativa para além do público local. Uma parceria com guias de turismo da região levou cinco ônibus de visitantes do Rio de Janeiro ao Centro de Nova Friburgo, que circularam pela Avenida Alberto Braune para fazer compras e consumir nos estabelecimentos participantes. Segundo a ACIANF, a experiência também trouxe resultados positivos para os comerciantes, com relatos de aumento nas vendas e de lojistas que alcançaram metas previstas para o fim do ano em apenas um fim de semana

A expectativa para 2026 é ampliar a participação do comércio e consolidar a Black Braune como uma das principais ações do calendário comercial de Nova Friburgo.

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