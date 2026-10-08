Braunito, mascote oficial da campanha.Divulgação Acianf
A iniciativa é promovida pela ACIANF, por meio do Núcleo Setorial Centro Vivo, e tem como objetivo fortalecer o comércio da região central de Nova Friburgo durante o período da Black Friday. A campanha reúne estabelecimentos comerciais e busca transformar o Centro em um espaço de compras, lazer e entretenimento.
Durante o lançamento, serão apresentadas as estratégias e ações previstas para a edição deste ano, além das oportunidades para os lojistas que desejam participar da campanha.
Campanha busca movimentar o Centro
Na edição de 2025, a campanha contou com a participação de 60 empresas e seis cervejarias artesanais. Uma pesquisa realizada pela ACIANF, por meio do Instituto IPP, ouviu mais de 400 pessoas e apontou índice de 70% de satisfação ou muita satisfação entre os consumidores. Entre os lojistas participantes, o índice chegou a 85%.
A expectativa para 2026 é ampliar a participação do comércio e consolidar a Black Braune como uma das principais ações do calendário comercial de Nova Friburgo.
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