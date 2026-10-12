Festa das crianças já é tradição em Nova FriburgoNF em Foco
A programação inclui brinquedos para as crianças, apresentações musicais e teatrais, distribuição de pipoca e algodão-doce, além de sorteios e brindes. A estrutura conta com mais de 80 brinquedos, oferecendo opções de diversão para diferentes faixas etárias.
O evento integra as atividades preparadas para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado também como Dia das Crianças. A proposta é proporcionar um dia de entretenimento gratuito e reunir moradores de diferentes bairros em uma programação acessível.
Interdições alteram o trânsito no Centro
Para a realização da festa, a Avenida Alberto Braune permanece interditada ao tráfego de veículos das 5h às 21h, no trecho entre a Rua Augusto Cardoso e a altura do número 160. Ruas transversais incluídas na operação também estão sujeitas a restrições de circulação e estacionamento.
A recomendação é que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar retenções nas proximidades do evento.
Outras opções gratuitas para as crianças
Na ARP, as atividades começam às 14h, com apresentação do Grupo Musical Baleias Voadoras, pintura artística, distribuição de pipoca e algodão-doce e caça ao tesouro. Já no Cadima Shopping, a programação prevê uma oficina de cupcake às 14h, com vagas limitadas, e encontro com personagens de Toy Story às 16h, no espaço Cadima Kids, na praça de alimentação.
Ônibus municipais têm tarifa zero
A combinação de atividades recreativas, atrações culturais e transporte gratuito busca ampliar o acesso das famílias à comemoração. Para quem pretende participar, a orientação é considerar os bloqueios viários e dar preferência ao transporte coletivo ou ao deslocamento a pé, quando possível.
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