Da esquerda para a direita, os cantores Julliany Souza, Eli Soares e a banda Fhop Music IG dos artistas
A programação começa na quinta-feira (29), a partir das 18h, com apresentação de KZ Peres. Às 19h30, será a vez de Isaque Goulart subir ao palco. O encerramento da primeira noite ficará por conta do grupo FHOP Music, com show previsto para as 21h.
Na sexta-feira (30), as apresentações começam às 18h, com Paula Medeiros. Às 20h, o público poderá acompanhar o show de Raio Gospel, seguido por Julliany Souza, às 22h.
Sábado terá programação infantil e shows
As apresentações musicais começam às 18h, com o Grupo Transformados. Às 19h30, Sâmeque se apresenta ao público. Na sequência, às 21h, será a vez de Carlinhos DJ. O encerramento da programação está previsto para as 22h, com o cantor Eli Soares.
Além dos shows, o evento contará com a Casa Sensorial, espaço voltado ao acolhimento e à autorregulação. A iniciativa integra as ações de acessibilidade e inclusão previstas para a programação, buscando oferecer melhores condições de participação para pessoas com diferentes necessidades.
Evento integra calendário municipal
A cidade tem relevância histórica para o protestantismo no Brasil por abrigar uma das primeiras comunidades luteranas do país, formada a partir da imigração alemã. A programação anual busca reunir moradores e visitantes em torno da música, da cultura e das manifestações religiosas.
Todas as atividades anunciadas têm entrada gratuita e serão concentradas na Praça do Suspiro, um dos espaços turísticos tradicionais de Nova Friburgo.
Show das principais atrações somam R$ 620 mil
Serviço
Evento: Reforma Protestante 2026
Data: 29, 30 e 31 de outubro
Local: Praça do Suspiro, Centro de Nova Friburgo
Entrada: gratuita
Nova Friburgo celebra Reforma Protestante com shows gratuitos
Evento acontece de 29 a 31 de outubro na Praça do Suspiro, com apresentações de FHOP Music, Julliany Souza e Eli Soares, além de artistas locais e atividades infantis
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