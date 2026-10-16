Da esquerda para a direita, os cantores Julliany Souza, Eli Soares e a banda Fhop Music - IG dos artistas

Da esquerda para a direita, os cantores Julliany Souza, Eli Soares e a banda Fhop Music IG dos artistas

Publicado 16/10/2026 09:55





A programação começa na quinta-feira (29), a partir das 18h, com apresentação de KZ Peres. Às 19h30, será a vez de Isaque Goulart subir ao palco. O encerramento da primeira noite ficará por conta do grupo



Na sexta-feira (30), as apresentações começam às 18h, com Paula Medeiros. Às 20h, o público poderá acompanhar o show de Raio Gospel, seguido por

Nova Friburgo receberá, entre os dias 29 e 31 de outubro, mais uma edição do evento Reforma Protestante. A programação será realizada na Praça do Suspiro, no Centro, com entrada gratuita e atrações voltadas ao público de diferentes idades. Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o evento reunirá nomes da música cristã contemporânea, artistas locais e atividades para crianças.A programação começa na quinta-feira (29), a partir das 18h, com apresentação de KZ Peres. Às 19h30, será a vez de Isaque Goulart subir ao palco. O encerramento da primeira noite ficará por conta do grupo FHOP Music , com show previsto para as 21h.Na sexta-feira (30), as apresentações começam às 18h, com Paula Medeiros. Às 20h, o público poderá acompanhar o show de Raio Gospel, seguido por Julliany Souza , às 22h. Sábado terá programação infantil e shows



As apresentações musicais começam às 18h, com o Grupo Transformados. Às 19h30, Sâmeque se apresenta ao público. Na sequência, às 21h, será a vez de Carlinhos DJ. O encerramento da programação está previsto para as 22h, com o cantor



Além dos shows, o evento contará com a Casa Sensorial, espaço voltado ao acolhimento e à autorregulação. A iniciativa integra as ações de acessibilidade e inclusão previstas para a programação, buscando oferecer melhores condições de participação para pessoas com diferentes necessidades.



No sábado (31), as atividades começam mais cedo, às 15h, com a Tarde da Garotada, que terá atrações recreativas destinadas ao público infantil. A proposta é ampliar as opções de lazer para as famílias durante o evento.As apresentações musicais começam às 18h, com o Grupo Transformados. Às 19h30, Sâmeque se apresenta ao público. Na sequência, às 21h, será a vez de Carlinhos DJ. O encerramento da programação está previsto para as 22h, com o cantor Eli Soares Além dos shows, o evento contará com a Casa Sensorial, espaço voltado ao acolhimento e à autorregulação. A iniciativa integra as ações de acessibilidade e inclusão previstas para a programação, buscando oferecer melhores condições de participação para pessoas com diferentes necessidades. Evento integra calendário municipal A celebração da Reforma Protestante faz parte do calendário de eventos de Nova Friburgo e reúne atividades culturais e musicais relacionadas à tradição protestante. A realização também dialoga com a história do município, marcada pela chegada de imigrantes europeus, entre eles os alemães, em 1824.



A cidade tem relevância histórica para o protestantismo no Brasil por abrigar uma das primeiras comunidades luteranas do país, formada a partir da imigração alemã. A programação anual busca reunir moradores e visitantes em torno da música, da cultura e das manifestações religiosas.



Todas as atividades anunciadas têm entrada gratuita e serão concentradas na Praça do Suspiro, um dos espaços turísticos tradicionais de Nova Friburgo. Show das principais atrações somam R$ 620 mil Os contratos publicados no Diário Oficial de Nova Friburgo somam R$ 620 mil em cachês artísticos para três atrações da programação: FHOP Music, contratada por R$ 230 mil; Julliany Souza, também por R$ 230 mil; e Eli Soares e Banda, por R$ 160 mil. As contratações foram realizadas por inexigibilidade de licitação, modalidade prevista na legislação para situações em que a competição é inviável, como nos casos de contratação de artistas consagrados, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que atendidos os requisitos legais. Os valores correspondem aos cachês dos três shows e não representam o custo total do evento.



Serviço



Evento: Reforma Protestante 2026

Data: 29, 30 e 31 de outubro

Local: Praça do Suspiro, Centro de Nova Friburgo

Entrada: gratuita

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