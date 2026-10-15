Câmara tem 15 dias para se manifestar - Reprodução site CMNF

Câmara tem 15 dias para se manifestarReprodução site CMNF

Publicado 15/10/2026 10:08





A determinação está relacionada ao Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 1.816/2026, referente ao

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou que o presidente e o secretário-geral da Câmara Municipal de Nova Friburgo prestem esclarecimentos sobre possíveis irregularidades em um processo administrativo relacionado à compra de chocolate em pó para a Casa Legislativa. A decisão envolve questionamentos apresentados por uma empresa que venceu um dos itens da licitação e, posteriormente, foi penalizada pelo Legislativo.A determinação está relacionada ao Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 1.816/2026, referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2026 . O procedimento tinha como objeto o fornecimento de chocolate em pó solúvel com 50% de cacau e lecitina.

Empresa questiona penalidades

A representação foi apresentada pela PH Moreno da Silva Comércio – ME, que contestou atos praticados pela Câmara durante o processo administrativo. A empresa havia vencido o item 2 do pregão, que previa o fornecimento de 115 unidades do produto, pelo valor total de R$ 2.587,50.



Posteriormente, a Câmara aplicou à fornecedora uma multa correspondente a 30% do valor contratado e a penalidade de impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de um ano.



Ao questionar as medidas, a empresa apontou possíveis falhas na condução do processo de responsabilização. Entre os argumentos apresentados estão questionamentos sobre a imparcialidade e a composição da comissão responsável pela apuração, além de alegações de cerceamento de defesa e erros materiais.



A representação também menciona possíveis problemas relacionados às regras para recebimento dos produtos e substituição de marca, às especificações do edital e à indicação de marcas de referência sem justificativa técnica. A empresa ainda questiona a proporcionalidade das sanções aplicadas.





Tribunal determina oitiva

Na análise inicial, o TCE-RJ considerou que o risco de dano imediato estava enfraquecido. Segundo a avaliação relatada na decisão, a empresa apresentou recurso administrativo à própria Câmara em setembro e recorreu ao Tribunal antes de conceder tempo suficiente para que a Administração revisasse seus atos.



Diante desse cenário, o órgão de controle determinou a oitiva do secretário-geral, responsável pela aplicação das sanções, e do presidente da Câmara, a quem cabe julgar o recurso administrativo. Os dois deverão apresentar suas manifestações no prazo de 15 dias.



A determinação de oitiva não representa, por si só, uma conclusão definitiva sobre a existência de irregularidades.



Procurada pela reportagem para se manifestar, a Câmara Municipal de Nova Friburgo informou que a determinação do TCE foi encaminhada aos setores responsáveis para ciência, análise e adoção das providências cabíveis, no âmbito de suas respectivas competências.