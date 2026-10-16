Inicio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 "Se liga, bicho. Raiva é caso sério" - Foto: Reprodução

Inicio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 "Se liga, bicho. Raiva é caso sério"Foto: Reprodução

Publicado 16/10/2026 09:59

A segunda etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026 será realizada neste sábado (17) em Nova Friburgo, com imunização gratuita de cães e gatos a partir de três meses de idade. Os postos funcionarão das 9h às 16h em diferentes bairros e localidades do município. A terceira e última etapa está prevista para o dia 31 de outubro, com atendimento em distritos da zona rural.



A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e da equipe de Vigilância em Saúde Ambiental. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal dos animais e prevenir a circulação do vírus da raiva, doença grave que pode atingir mamíferos, incluindo seres humanos.



Na primeira etapa da campanha, realizada em 26 de setembro, foram vacinados 6.898 animais, sendo 4.468 cães e 2.330 gatos. A mobilização contou com 21 postos de atendimento e a participação de aproximadamente 100 profissionais, além do apoio do Tiro de Guerra 01-10.





Vacinação protege animais e pessoas

A raiva é uma doença viral que afeta o sistema nervoso e pode ser transmitida aos seres humanos, principalmente por mordidas, arranhões ou contato da saliva de animais infectados com feridas e mucosas. A vacinação é uma das principais formas de prevenção.



A orientação é que os tutores confiram o posto mais próximo e levem os animais para receber a dose. A última etapa da campanha está programada para 31 de outubro, nos distritos de Amparo, Mury, Lumiar e São Pedro da Serra.

Confira os locais de vacinação



A segunda fase terá postos nos seguintes bairros e localidades:



Alto da Chácara: Usina de Asfalto, na Secretaria de Obras;



Chácara do Paraíso: Escola Municipal Hermínia Santos Silva;



Córrego Dantas: Associação de Moradores;



Conselheiro Paulino: Creche Municipal Padre Luiz Pecci;



Duas Pedras: Escola Municipal Iza Sappa Ranucci;



Floresta: Escola Municipal Lafayete B. Filho;



Jardim Califórnia: Escola Municipal Francisco Silveira;



Jardinlândia: Escola Municipal Hélio Gonçalves Corrêa;



Parque das Flores: Escola Municipal Izabel Gomes Siqueira;



Parque Maria Tereza: Associação de Moradores;



Prado: Subprefeitura;



Riograndina: Estratégia de Saúde da Família (ESF);



Rui Sanglard: Escola Municipal Rui Sanglard;



Santa Bernadete: Escola Municipal Bernardo Pacheco;



Santo André: Escola Municipal Dinah L. Bravo;



São Geraldo: UBS José Copertino Nogueira;



São Jorge: Complexo Educacional Izabel Rosa D. dos Santos;



Solares I: Subprefeitura de São Geraldo;



Solares II: Creche Municipal Solares;



Terra Nova: Estratégia de Saúde da Família (ESF).



