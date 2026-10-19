Marcelo Aguiar teve dificuldade para sair da viatura e caminhar até a delegacia, e precisou ser auxiliado por PMs - Reprodução

Marcelo Aguiar teve dificuldade para sair da viatura e caminhar até a delegacia, e precisou ser auxiliado por PMsReprodução

Publicado 19/10/2026 10:39





Segundo informações registradas pela polícia, o episódio ocorreu durante uma confusão no estabelecimento. Em determinado momento, o deputado estadual caiu no chão com o armamento, que disparou. A equipe de segurança retirou o parlamentar do local e o desarmou.



O gerente da casa noturna acionou a Polícia Militar, que apreendeu a pistola utilizada por Marcelo Aguiar, uma Glock G42, calibre .380. A reportagem tenta contato com a defesa do parlamentar. O espaço segue aberto para manifestação. O deputado estadual de São Paulo Marcelo Aguiar (PL) foi detido na madrugada desta segunda-feira (19) após um disparo acidental de sua arma de fogo. O caso aconteceu em uma casa noturna na região do Itaim Bibi, área nobre da capital paulista.Segundo informações registradas pela polícia, o episódio ocorreu durante uma confusão no estabelecimento. Em determinado momento, o deputado estadual caiu no chão com o armamento, que disparou. A equipe de segurança retirou o parlamentar do local e o desarmou.O gerente da casa noturna acionou a Polícia Militar, que apreendeu a pistola utilizada por Marcelo Aguiar, uma Glock G42, calibre .380. A reportagem tenta contato com a defesa do parlamentar. O espaço segue aberto para manifestação.

De acordo com informações do site Metrópoles, o disparo teria atingido de raspão o pé do jornalista e apresentador Fred Bruno, da TV Globo. O boletim de ocorrência, no entanto, não menciona feridos.



Imagens feitas na chegada à delegacia mostram o parlamentar com sinais de embriaguez. O deputado teve dificuldade para sair da viatura e caminhar até o prédio, e precisou ser auxiliado por policiais militares. Após prestar esclarecimentos, Marcelo Aguiar foi liberado.



A Polícia Militar informou que o deputado tinha porte de arma válido. Além da pistola, um veículo que seria utilizado por ele, identificado com placa oficial da Assembleia Legislativa (Alesp), também foi apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil.



Aguiar tem 53 anos e integra a chamada bancada evangélica da Alesp. Cantor sertanejo gospel, foi eleito vereador da capital em 2008 e deputado federal em 2010. Em 2022, concorreu a uma vaga na Alesp, mas ficou na suplência e assumiu o mandato em 2025, após Helinho Zanatta (PSD) ser eleito prefeito de Piracicaba.

Em dezembro, duas pessoas ficaram feridas após disparo acidental durante treinamento da Polícia Civil de SP

Em dezembro de 2025, duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um disparo acidental efetuado durante um treinamento na Academia de Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra, no Butantã, Zona Oeste de São Paulo. As vítimas não tiveram as identidades reveladas.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o tiro acertou um dos alunos e atingiu, de raspão, uma mulher que também estava no local. As vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas ao Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP).