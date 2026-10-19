Marcelo Aguiar teve dificuldade para sair da viatura e caminhar até a delegacia, e precisou ser auxiliado por PMsReprodução
Segundo informações registradas pela polícia, o episódio ocorreu durante uma confusão no estabelecimento. Em determinado momento, o deputado estadual caiu no chão com o armamento, que disparou. A equipe de segurança retirou o parlamentar do local e o desarmou.
O gerente da casa noturna acionou a Polícia Militar, que apreendeu a pistola utilizada por Marcelo Aguiar, uma Glock G42, calibre .380. A reportagem tenta contato com a defesa do parlamentar. O espaço segue aberto para manifestação.
Imagens feitas na chegada à delegacia mostram o parlamentar com sinais de embriaguez. O deputado teve dificuldade para sair da viatura e caminhar até o prédio, e precisou ser auxiliado por policiais militares. Após prestar esclarecimentos, Marcelo Aguiar foi liberado.
A Polícia Militar informou que o deputado tinha porte de arma válido. Além da pistola, um veículo que seria utilizado por ele, identificado com placa oficial da Assembleia Legislativa (Alesp), também foi apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Aguiar tem 53 anos e integra a chamada bancada evangélica da Alesp. Cantor sertanejo gospel, foi eleito vereador da capital em 2008 e deputado federal em 2010. Em 2022, concorreu a uma vaga na Alesp, mas ficou na suplência e assumiu o mandato em 2025, após Helinho Zanatta (PSD) ser eleito prefeito de Piracicaba.
Em dezembro, duas pessoas ficaram feridas após disparo acidental durante treinamento da Polícia Civil de SP
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o tiro acertou um dos alunos e atingiu, de raspão, uma mulher que também estava no local. As vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas ao Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP).
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