TSE ordenou à Meta o tratamento isonômico imediato das campanhas em suas plataformasRafa Neddermeyer / Agência Brasil
- Como funcionam os sistemas de recomendação de posts nas plataformas;
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TSE ordenou à Meta o tratamento isonômico imediato das campanhas em suas plataformasRafa Neddermeyer / Agência Brasil
TSE dá 24 horas para Meta dar informações sobre igualdade de campanhas
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