Davi Alcolumbre prefere que o tema seja apreciado depois do período eleitoralVinícius Loures / Câmara dos Deputados
Alcolumbre não deve pautar PEC da Segurança Pública antes da eleição
O Presidente do Senado se reuniu nesta segunda-feira com senadores para definir sessões da semana
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Segundo turno: 130 mil eleitores de 22 estados votarão em local diferente
De acordo com o TSE, 444 seções precisaram ser alteradas
Médico ameaça matar esposa e morre em troca de tiros no interior de SP
Luciano Lopes foi atingido pela polícia após confronto armado em Catanduva; a mulher não ficou ferida
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TSE anunciou que cerca de quatro mil seções eleitorais foram alteradas para o segundo turno; o Partido dos Trabalhadores alega que houve "efeitos intensos"
TSE dá 24 horas para Meta dar informações sobre igualdade de campanhas
Multa diária por descumprimento passou de R$ 500 mil para RS 1 milhão; a empresa não cumpriu o prazo inicial de 72 horas
PF mira suspeito de vazar dados do STJ a advogado amigo de Flávio
Ex-servidor de TI da Corte foi alvo de busca e apreensão; ação se baseia em relatório que apontou vínculo de Willer Tomaz com o senador
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