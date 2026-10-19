O TSE orienta os eleitores a consultarem o local de votação com antecedênciaBruno Peres / Agência Brasil
No sábado, o Tribunal havia divulgado mudança de endereço de 4,3 mil seções. No domingo eram 1.116. Hoje, o número diminuiu mais uma vez. Segundo o TSE, as alterações nos locais de votação são definidas pelos tribunais eleitorais dos estados (TREs), já que a justiça local conhece melhor a realidade de cada zona eleitoral.
O TSE alerta que estão sendo feitos ajustes em relação aos locais de votação, por isso esses números ainda podem mudar.
Onde Não mudou
No caso do estado do Tocantins, o TSE mostra mudança nos locais de votação de duas seções na cidade de Itaguatins. Já o site do Tribunal Superior Eleitoral (TRE) do estado afirma que nenhuma seção mudará de endereço.
Dados divergentes
Na dúvida, tanto o TSE como os TREs orientam os eleitores a consultarem, com antecedência, o local de votação. Pelo aplicativo E-título, o eleitor deve acessar a opção “Onde Votar”.
Também é possível fazer a consulta no Autoatendimento Eleitoral ou pelo assistente virtual ChatVote.
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