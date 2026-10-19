O TSE orienta os eleitores a consultarem o local de votação com antecedência - Bruno Peres / Agência Brasil

O TSE orienta os eleitores a consultarem o local de votação com antecedênciaBruno Peres / Agência Brasil

Publicado 19/10/2026 17:41





No sábado, o Tribunal havia divulgado mudança de endereço de 4,3 mil seções. No domingo eram 1.116. Hoje, o número diminuiu mais uma vez. Segundo o TSE, as alterações nos locais de votação são definidas pelos tribunais eleitorais dos estados (TREs), já que a justiça local conhece melhor a realidade de cada zona eleitoral.



O TSE alerta que estão sendo feitos ajustes em relação aos locais de votação, por isso esses números ainda podem mudar.

O número de seções eleitorais alteradas entre os 1º e 2º turnos diminuiu para 444 de acordo com dados do Superior Tribunal Eleitoral. Isso significa que 130 mil eleitores de 22 estados vão votar no dia 25 em local diferente do que votaram no primeiro turno. A maioria dos eleitores afetados estão em Minas Gerais (29.715), Paraná (17.968) e Amapá (11.614 ).No sábado, o Tribunal havia divulgado mudança de endereço de 4,3 mil seções. No domingo eram 1.116. Hoje, o número diminuiu mais uma vez. Segundo o TSE, as alterações nos locais de votação são definidas pelos tribunais eleitorais dos estados (TREs), já que a justiça local conhece melhor a realidade de cada zona eleitoral.O TSE alerta que estão sendo feitos ajustes em relação aos locais de votação, por isso esses números ainda podem mudar.

Onde Não mudou

Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que o Distrito Federal, Acre, Rio de Janeiro, Roraima e Santa Catarina não terão alterações nos locais de votação no segundo turno.



No caso do estado do Tocantins, o TSE mostra mudança nos locais de votação de duas seções na cidade de Itaguatins. Já o site do Tribunal Superior Eleitoral (TRE) do estado afirma que nenhuma seção mudará de endereço.

Dados divergentes

