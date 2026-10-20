Agentes encontraram bebê sozinho em casa, com roupas que cobriam seu rosto, comprometendo a respiraçãoReprodução / PMESP
A mulher relatou aos policiais que sofria ameaças e agressões praticadas pelo ex-companheiro. Segundo ela, após ser agredida, o homem havia levado o filho do casal para a própria residência e continuado a ameaçá-la.
Dentro do imóvel do suspeito, os policiais encontraram o bebê sozinho sobre uma cama, com roupas cobrindo seu rosto e comprometendo a sua respiração. Os agentes retiraram imediatamente as peças para que a criança pudesse respirar.
Segundo a polícia, o suspeito foi detido e alegou ter deixado o bebê sozinho por um período curto. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo, onde o caso foi registrado e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
No momento em que a viatura se aproximou da casa da mulher, foi anunciado que "a pizza havia chegado". A estratégia, segundo a polícia, foi utilizada para orientar a saída da vítima do imóvel em segurança e reduzir a sua exposição a riscos, além de obter mais informações sobre o momento.
Em 2024, mulher foi resgatada de cárcere privado após ligar para polícia pedindo 'pizza'
Ainda de acordo com a PMDF, ao chegar ao local, os agentes foram surpreendidos quando a mulher saiu correndo de dentro da casa, e disse que estava sendo mantida em cárcere privado por três dias. Ela relatou que foi estuprada e torturada, sendo ameaçada com uma faca, que era pressionada contra seu corpo. O suspeito acabou preso.
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