Modelo de carro elétrico da montadoraDivulgação/Volkswagen
Cerca de 10 mil unidades estão na Alemanha, principalmente modelos da família ID. Nos Estados Unidos, mais de 22 mil veículos ID.4 também foram incluídos em um recall, segundo autoridades locais. Chamados semelhantes estão em andamento no Reino Unido.
De acordo com a montadora, inspeções internas identificaram células de bateria que não atendem aos padrões de qualidade. A empresa atribui o problema a falhas de fabricação de fornecedores, restritas a determinados períodos de produção.
“Em casos raros, isso pode levar a um aumento do estresse térmico nessas baterias; em situações extremas, pode ocorrer um incêndio”, informou a Volkswagen.
Carregamento será limitado
A substituição dos módulos de bateria não será necessariamente exigida. Segundo a empresa, uma atualização de software poderá ser suficiente para solucionar o problema, dependendo do resultado da inspeção.
Na Alemanha, o recall inclui os modelos ID.3, ID.4, ID.7 e ID.Buzz, produzidos em determinados períodos entre 2022 e 2025. O Cupra Born, fabricado pela subsidiária espanhola Cupra entre 2022 e 2024, também está entre os veículos afetados no país.
Outros recalls em 2026
No fim de setembro, a empresa também anunciou um chamado que envolveu mais de 5 milhões de veículos para reparos em um parafuso do sistema de direção suscetível à corrosão.
A montadora enfrenta ainda uma crise financeira e industrial, marcada por pressões sobre os custos de produção, concorrência de fabricantes chineses e possibilidade de cortes de empregos e fechamento de fábricas.
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