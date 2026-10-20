Modelo de carro elétrico da montadora - Divulgação/Volkswagen

Modelo de carro elétrico da montadoraDivulgação/Volkswagen

Publicado 20/10/2026 20:28 | Atualizado 20/10/2026 20:28

A fabricante de automóveis Volkswagen convocou um recall de quase 73 mil veículos elétricos em diferentes mercados após identificar problemas em células das baterias de alta voltagem que podem provocar incêndios em situações extremas. A informação foi divulgada nesta terça-feira (20) pela Autoridade Federal de Transporte Motorizado da Alemanha (KBA).





Cerca de 10 mil unidades estão na Alemanha, principalmente modelos da família ID. Nos Estados Unidos, mais de 22 mil veículos ID.4 também foram incluídos em um recall, segundo autoridades locais. Chamados semelhantes estão em andamento no Reino Unido.



De acordo com a montadora, inspeções internas identificaram células de bateria que não atendem aos padrões de qualidade. A empresa atribui o problema a falhas de fabricação de fornecedores, restritas a determinados períodos de produção.



“Em casos raros, isso pode levar a um aumento do estresse térmico nessas baterias; em situações extremas, pode ocorrer um incêndio”, informou a Volkswagen.



LEIA MAIS: Rio promete pagar bônus de até dois salários a servidores no dia 28 Cerca de 10 mil unidades estão na Alemanha, principalmente modelos da família ID. Nos Estados Unidos, mais de 22 mil veículos ID.4 também foram incluídos em um recall, segundo autoridades locais. Chamados semelhantes estão em andamento no Reino Unido.De acordo com a montadora, inspeções internas identificaram células de bateria que não atendem aos padrões de qualidade. A empresa atribui o problema a falhas de fabricação de fornecedores, restritas a determinados períodos de produção.“Em casos raros, isso pode levar a um aumento do estresse térmico nessas baterias; em situações extremas, pode ocorrer um incêndio”, informou a Volkswagen.

Carregamento será limitado

Como medida preventiva, a montadora vai limitar a recarga dos veículos afetados a 80% da capacidade até que sejam inspecionados em oficinas autorizadas. Os proprietários receberão cartas com orientações sobre o procedimento.



A substituição dos módulos de bateria não será necessariamente exigida. Segundo a empresa, uma atualização de software poderá ser suficiente para solucionar o problema, dependendo do resultado da inspeção.



Na Alemanha, o recall inclui os modelos ID.3, ID.4, ID.7 e ID.Buzz, produzidos em determinados períodos entre 2022 e 2025. O Cupra Born, fabricado pela subsidiária espanhola Cupra entre 2022 e 2024, também está entre os veículos afetados no país.





Outros recalls em 2026

Este é o terceiro grande recall da Volkswagen neste ano. Em março, a montadora e a Cupra convocaram mais de 90 mil veículos em todo o mundo por um problema relacionado às baterias, incluindo 28 mil unidades na Alemanha.



No fim de setembro, a empresa também anunciou um chamado que envolveu mais de 5 milhões de veículos para reparos em um parafuso do sistema de direção suscetível à corrosão.



A montadora enfrenta ainda uma crise financeira e industrial, marcada por pressões sobre os custos de produção, concorrência de fabricantes chineses e possibilidade de cortes de empregos e fechamento de fábricas.