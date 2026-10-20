Benefício será destinado a funcionários de 49 secretarias e órgãos municipais que participaram - Divulgação/Prefeitura do Rio

Benefício será destinado a funcionários de 49 secretarias e órgãos municipais que participaram Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 20/10/2026 15:43

Prefeitura do Rio anunciou que vai pagar, na próxima quarta-feira (28), mais de R$ 270 milhões em bonificações a servidores municipais contemplados pelo Acordo de Resultados do ano de 2025. O benefício será destinado a funcionários de 49 secretarias e órgãos que participaram do programa. O contracheque estará disponível para consulta a partir de segunda-feira (26).





O pagamento, realizado no Dia do Servidor Público, poderá chegar a dois salários, conforme o desempenho institucional do órgão e a avaliação individual dos funcionários. Segundo a prefeitura, das 249 metas estabelecidas para as áreas participantes, 176 foram cumpridas, o equivalente a mais de 70%. A nota média foi de 8,92.



O prefeito Eduardo Cavaliere também anunciou a transferência do ponto facultativo em homenagem ao Dia do Servidor, do dia 28 para sexta-feira (30). Com a mudança, os funcionários municipais poderão emendar a folga com o feriado de Finados, na segunda-feira (2 de novembro).



“O acordo de 2025, que muitos chamam de 14º salário, é uma marca da prefeitura e já vai estar na conta na próxima semana. Isso é valorização, reconhecimento do trabalho dos servidores”, afirmou Cavaliere.



LEIA MAIS: PMs envolvidos na morte de secretário de Queimados são afastados O pagamento, realizado no Dia do Servidor Público, poderá chegar a dois salários, conforme o desempenho institucional do órgão e a avaliação individual dos funcionários. Segundo a prefeitura, das 249 metas estabelecidas para as áreas participantes, 176 foram cumpridas, o equivalente a mais de 70%. A nota média foi de 8,92.O prefeito Eduardo Cavaliere também anunciou a transferência do ponto facultativo em homenagem ao Dia do Servidor, do dia 28 para sexta-feira (30). Com a mudança, os funcionários municipais poderão emendar a folga com o feriado de Finados, na segunda-feira (2 de novembro).“O acordo de 2025, que muitos chamam de 14º salário, é uma marca da prefeitura e já vai estar na conta na próxima semana. Isso é valorização, reconhecimento do trabalho dos servidores”, afirmou Cavaliere.

Educação terá bonificação pelo Ideb

Além do Acordo de Resultados, a prefeitura instituiu uma bonificação específica para profissionais da rede municipal de Educação, em reconhecimento aos avanços no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025. O decreto que estabelece o benefício foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (20).



O Rio alcançou nota 6,2 nos anos iniciais do ensino fundamental, a maior da série histórica do município nessa etapa, segundo a administração municipal.



Os percentuais previstos são de 50% para profissionais dos anos iniciais e finais que avançaram na aprendizagem e de 20% para quem atua nas unidades de Educação Infantil, de extensão e dos anos iniciais, conforme os critérios divulgados pela prefeitura.



O pagamento será feito em parcela única, também no dia 28 de outubro. Os percentuais da bonificação da Educação não são cumulativos com o Acordo de Resultados. As regras de elegibilidade coletiva e individual e os procedimentos para o recebimento ainda serão detalhados em regulamentação específica da Secretaria Municipal de Educação.





O Acordo de Resultados é um instrumento de planejamento e avaliação das metas prioritárias da administração municipal. Os órgãos participantes são avaliados conforme os objetivos pactuados, e os servidores podem receber bonificações de acordo com os resultados alcançados.



Criado em 2009, o programa foi retomado em 2021. A iniciativa integra o Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho, que vincula metas institucionais à avaliação dos serviços prestados à população.