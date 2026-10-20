Agentes da Força Municipal recuperaram a peça e encontraram sete cartões de crédito com o suspeito - Divulgação Força Municipal

Agentes da Força Municipal recuperaram a peça e encontraram sete cartões de crédito com o suspeitoDivulgação Força Municipal

Publicado 20/10/2026 14:32





Os guardas faziam patrulhamento pela região quando receberam o relato da responsável pelo estabelecimento sobre o desaparecimento de uma camisa amarela, nova e ainda com etiqueta. Com as características informadas, a equipe localizou um suspeito nas proximidades.



Na revista, os agentes encontraram uma carteira com sete cartões de crédito. Questionado sobre o objeto, o homem disse que havia encontrado o material.



A responsável pela banca reconheceu o suspeito como autor do furto. A camisa foi recuperada e devolvida ao estabelecimento com a ajuda de pessoas que estavam no local.



O homem e a vítima foram encaminhados à 10ª DP (Botafogo), onde ele permaneceu preso. Um homem foi preso nesta segunda-feira (19) após furtar uma camisa da Seleção Brasileira em uma banca de jornal na Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Durante a abordagem, agentes da Força Municipal também encontraram sete cartões de crédito com ele.Os guardas faziam patrulhamento pela região quando receberam o relato da responsável pelo estabelecimento sobre o desaparecimento de uma camisa amarela, nova e ainda com etiqueta. Com as características informadas, a equipe localizou um suspeito nas proximidades.Na revista, os agentes encontraram uma carteira com sete cartões de crédito. Questionado sobre o objeto, o homem disse que havia encontrado o material.A responsável pela banca reconheceu o suspeito como autor do furto. A camisa foi recuperada e devolvida ao estabelecimento com a ajuda de pessoas que estavam no local.O homem e a vítima foram encaminhados à 10ª DP (Botafogo), onde ele permaneceu preso.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

PM realiza operações

Polícia Militar realiza uma série de operações em diferentes comunidades das zonas Norte, Oeste e Sudoeste, na manhã desta terça-feira (20). Grande parte das regiões é alvo de disputas territoriais entre criminosos.

Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, agentes buscam combater a atuação de criminosos envolvidos em roubos e desmanches de veículos na localidade. Equipes do 14º BPM (Bangu) atuam na região, com o apoio do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que reforça o patrulhamento na Avenida Brasil. A medida busca minimizar os impactos no trânsito e ampliar a segurança da população que circula pelo entorno da comunidade.

O Grupamento Especializado em Resgate e Atendimento a Policiais (GER) também permanece de prontidão durante a operação, preparado para prestar atendimento imediato em caso de policiais militares ou moradores feridos.



Por conta da operação, 16 escolas da região suspenderam as atividades, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Na Escola Municipal João Daudt de Oliveira, por exemplo, um aviso foi colocado no portão para informar a suspensão das aulas presenciais.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral