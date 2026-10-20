Jefferson Linave, atual secretário de desenvolvimento de Queimados, foi morto após abordagem da PM na Penha - Reprodução de Internet

Jefferson Linave, atual secretário de desenvolvimento de Queimados, foi morto após abordagem da PM na PenhaReprodução de Internet

Publicado 20/10/2026 10:01

Governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto determinou, na manhã desta terça-feira (20), o afastamento dos PMs envolvidos na abordagem que causou a morte do secretário de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, 51 anos . Os agentes de segurança também foram afastados das funções e as câmeras corporais estão sendo periciadas pela Polícia Civil. Na noite de segunda-feira (19), o ex-vereador foi baleado na Avenida Brasil por policiais militares.

Jefferson da Linave, como era conhecido, foi atingido perto da estação do BRT Marinha Mercante, na Penha, Zona Norte do Rio. Segundo as primeiras informações, o ex-vereador não teria obedecido a uma ordem de parada dos agentes.

Nas redes sociais, testemunhas afirmam que houve intenso tiroteio na região. Em imagens, é possível ver carros trafegando na contramão para tentar escapar dos disparos.

Em nota, o Governo do Estado manifestou "profunda consternação com os familiares e amigos de Jefferson" e informou que a gravidade do episódio exige uma apuração rigorosa, célere e transparente. Confira a nota:

"A Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. A perícia foi realizada no local, as armas dos policiais foram apreendidas e imagens de câmeras corporais estão sendo analisadas.



A Polícia Militar também apura o caso por meio da Corregedoria Geral e se comprometeu a colaborar integralmente com as investigações.



O Governo do Estado acompanhará de perto a apuração e adotará todas as providências cabíveis para garantir o completo esclarecimento dos fatos e as devidas responsabilizações", disse o governo em comunicado.

Prefeitura lamenta



Em nota, a Prefeitura de Queimados lamentou a morte do secretário. "Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com seus familiares e amigos, especialmente sua esposa e filha, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, disse.

O prefeito do município, Glauco Kaizer (União), também prestou solidariedade à família. "Neste momento de imensa tristeza, peço a todos que se unam em oração, intercedendo por seus familiares e amigos, para que as doces consolações do Espírito Santo alcancem seus corações, trazendo força, paz e amparo para atravessar essa perda tão dolorosa. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte a todos nós neste momento de profunda dor e saudade”, frisou.