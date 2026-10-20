Animal é um macho adulto, com 2,24 metros de comprimento e 62 kg - Reprodução / Redes sociais

Animal é um macho adulto, com 2,24 metros de comprimento e 62 kgReprodução / Redes sociais

Publicado 20/10/2026 12:05

Jacaré de 2,24 metros é resgatado de bueiro em Niterói



Reprodução / Redes sociais https://t.co/DH5C6qgv28 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 20, 2026

Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o jacaré estava saudável e apresentava apenas uma pequena escoriação no nariz, provavelmente causada pela tampa do bueiro.Após a avaliação, o animal foi solto no Canal do Camboatá, que liga as lagoas de Itaipu e Piratininga. A escolha do local de soltura considera o habitat da espécie, para que o animal retorne a um ambiente adequado às suas necessidades.Para realizar o resgate, o médico-veterinário e especialista em salvamento técnico de animais optou pela técnica de armadilha com laço entre caixas de passagem das tubulações, utilizando uma linha direta pressurizada para direcionar o jacaré a uma boca expulsora.Procurado, o Corpo de Bombeiros, que participou do resgate, informou que a operação terminou por volta das 13h30. Segundo a corporação, os animais resgatados geralmente são capturados e devolvidos ao seu habitat natural quando não apresentam ferimentos. Caso estejam machucados, são encaminhados ao órgão responsável pelos animais.