Animal é um macho adulto, com 2,24 metros de comprimento e 62 kgReprodução / Redes sociais

A
Alexia Gomes
Um jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) foi resgatado de dentro de um bueiro por volta das 11h25 deste domingo (18), em Itaipu, no condomínio Amoli, em Niterói. O animal é um macho adulto, com 2,24 metros de comprimento e 62 kg.



Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o jacaré estava saudável e apresentava apenas uma pequena escoriação no nariz, provavelmente causada pela tampa do bueiro.

Após a avaliação, o animal foi solto no Canal do Camboatá, que liga as lagoas de Itaipu e Piratininga. A escolha do local de soltura considera o habitat da espécie, para que o animal retorne a um ambiente adequado às suas necessidades.

Para realizar o resgate, o médico-veterinário e especialista em salvamento técnico de animais optou pela técnica de armadilha com laço entre caixas de passagem das tubulações, utilizando uma linha direta pressurizada para direcionar o jacaré a uma boca expulsora.

Procurado, o Corpo de Bombeiros, que participou do resgate, informou que a operação terminou por volta das 13h30. Segundo a corporação, os animais resgatados geralmente são capturados e devolvidos ao seu habitat natural quando não apresentam ferimentos. Caso estejam machucados, são encaminhados ao órgão responsável pelos animais.