Fuzil apreendido após confronto entre PMs e criminosos no Morro do Urubu - Divulgação

Fuzil apreendido após confronto entre PMs e criminosos no Morro do UrubuDivulgação

Publicado 20/10/2026 11:21





Segundo a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) realizavam uma ação de inteligência para reprimir o tráfico na comunidade quando foram atacados. No local, as equipes apreenderam um fuzil.



O agente ferido foi socorrido de imediato e encontra-se estável e fora de perigo. A ocorrência segue em andamento na região. Um policial militar foi baleado após intenso confronto com criminosos no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (20).Segundo a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) realizavam uma ação de inteligência para reprimir o tráfico na comunidade quando foram atacados. No local, as equipes apreenderam um fuzil.O agente ferido foi socorrido de imediato e encontra-se estável e fora de perigo. A ocorrência segue em andamento na região.

A localidade é frequentemente alvo de disputas de território entre facções rivais do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).

Outras operações

A Polícia Militar realiza uma série de operações em comunidades das zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio, na manhã desta terça-feira (20).



Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, os policiais prenderam um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na localidade conhecida como Progresso. Na ação, foram apreendidos um fuzil, um rádio transmissor, drogas e outros materiais.



Ainda na comunidade, na região conhecida como Boca do Leão, outro homem foi preso em flagrante com uma grande quantidade de drogas.



Por conta da operação, 16 escolas suspenderam as atividades, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Na Escola Municipal João Daudt de Oliveira, por exemplo, um aviso foi colocado no portão para informar a suspensão das aulas presenciais.



Além disso, os agentes também atuam na comunidade dos Teixeiras, na Taquara, onde dois homens armados foram presos. Segundo a PM, a dupla tentava instalar novas barricadas e tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas acabou interceptada. Com eles, foram apreendidos duas pistolas, um artefato explosivo, drogas e um rádio transmissor.



Policiais do 31º BPM (Recreio) também realizam ações nas comunidades César Maia, Coroado, Fontela, Pombo Sem Asa, Canal, Cascatinha e Taboinhas, na Zona Sudoeste.



Na Cascatinha, em Vargem Grande, um confronto terminou com um suspeito baleado. Ele precisou socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde permanece sob custódia e atendimento médico. Segundo a PM, os agentes foram atacados a tiros durante a operação. Com o homem, as equipes apreenderam um revólver.



Já o Comando de Operações Especiais (COE), com apoio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), realiza uma operação planejada nas comunidades da Chacrinha, Barão, Bateau Mouche e Covanca, também na Zona Sudoeste.

As operações seguem em andamento.