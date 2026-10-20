Um suspeito foi baleado e preso, enquanto outros dois conseguiram fugir para o interior da comunidadeReprodução/Polícia Civil

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Leonardo Brito
Uma perseguição realizada por policiais civis terminou em troca de tiros nas proximidades da comunidade do Morro do São Carlos, na região central do Rio, nesta terça-feira (20). Um suspeito foi baleado e preso, enquanto outros dois conseguiram fugir para o interior da comunidade. Um pedestre também foi atingido por um disparo na perna.
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Segundo a Polícia Civil, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) realizavam uma operação contra quadrilhas especializadas em roubos de veículos que atuam na região. Durante a ação, os policiais apreenderam um fuzil e recuperaram um carro roubado.
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Um suspeito foi baleado e preso, enquanto outros dois conseguiram fugir para o interior da comunidade - Reprodução/Polícia Civil
Um suspeito foi baleado e preso, enquanto outros dois conseguiram fugir para o interior da comunidade - Reprodução/Polícia Civil


A investigação começou após um roubo recente no Túnel Rebouças. De acordo com a corporação, informações de inteligência indicaram que integrantes de uma das quadrilhas planejavam cometer novos crimes nesta terça-feira. Durante as diligências, os agentes localizaram os suspeitos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação das equipes.

Um dos homens, que não teve a identidade divulgada, foi baleado e preso. Ele recebeu atendimento médico. Outros dois suspeitos conseguiram escapar para o interior da comunidade. Segundo a Polícia Civil, um deles também pode ter sido atingido por disparos. As equipes continuavam as buscas pelos fugitivos.

Durante a ocorrência, uma pessoa que passava pela região foi atingida por um disparo na perna. Informações preliminares apontam que os ferimentos não foram graves. A vítima recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As primeiras informações sobre o confronto indicavam que os policiais perseguiam ocupantes de um veículo que teriam atirado contra um agente na área do 16º BPM, na Zona Norte. Durante a fuga, o carro entrou na comunidade do São Carlos, onde houve uma breve troca de tiros.

A Polícia Civil informou que a operação faz parte de uma ofensiva para combater grupos envolvidos em roubos na região. As circunstâncias do confronto e a participação dos suspeitos seguem sob apuração.