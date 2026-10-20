Um suspeito foi baleado e preso, enquanto outros dois conseguiram fugir para o interior da comunidade - Reprodução/Polícia Civil

Um suspeito foi baleado e preso, enquanto outros dois conseguiram fugir para o interior da comunidadeReprodução/Polícia Civil

Publicado 20/10/2026 18:48

Uma perseguição realizada por policiais civis terminou em troca de tiros nas proximidades da comunidade do Morro do São Carlos, na região central do Rio, nesta terça-feira (20). Um suspeito foi baleado e preso, enquanto outros dois conseguiram fugir para o interior da comunidade. Um pedestre também foi atingido por um disparo na perna.





Segundo a Polícia Civil, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) realizavam uma operação contra quadrilhas especializadas em roubos de veículos que atuam na região. Durante a ação, os policiais apreenderam um fuzil e recuperaram um carro roubado. LEIA MAIS: Viúva de secretário morto pela PM relata que ele havia bebido antes de dirigir Segundo a Polícia Civil, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) realizavam uma operação contra quadrilhas especializadas em roubos de veículos que atuam na região. Durante a ação, os policiais apreenderam um fuzil e recuperaram um carro roubado.