X do Nuno
Brasil precisa avançar com aproveitamento das terras raras
Niterói lança carta em defesa do meio ambiente com Marina Silva
O evento contará também com a presença do prefeito da cidade e está marcado para começas às 12h, na Pousada Dunas de Itaipu
Suspeitos de roubar vans são detidos após troca de tiros em Acari
Ação da Polícia Civil na Avenida Martin Luther King deixou via parcialmente interditada; pistola e munições foram apreendidas
Dia do Comerciário: 96 lojas são notificadas por abrir no feriado
Sindicato identificou funcionários trabalhando em estabelecimentos da capital e prevê multas por conta da convocação dos trabalhadores
Vídeo mostra PMs atirando contra carro de secretário de Queimados
Jefferson da Linave morreu após ser baleado durante abordagem na Avenida Brasil; cinco policiais foram afastados pelo governador
Homem é preso em flagrante por tráfico em Duque de Caxias
Conhecido como "Capivara", suspeito foi flagrado por policiais militares com loló, lança-perfume, crack e transmissores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.