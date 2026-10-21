Publicado 21/10/2026 00:00

Ter terras raras é uma vantagem geológica; saber processá-las e transformá-las em componentes tecnológicos é uma vantagem econômica. O Brasil tem a oportunidade de avançar nessa cadeia, atrair investimentos e abrir espaço para profissionais altamente qualificados.

Uma loja não fecha apenas quando deixa de vender, mas também quando todas as despesas, exigências e riscos tornam inviável a sua continuação. No Rio, vale olhar para o que acontece antes de baixar a porta pela última vez: quantos negócios poderiam ter sobrevivido em outro ambiente?