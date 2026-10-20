Marina Silva, deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Divulgação

Marina Silva, deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Divulgação

Publicado 20/10/2026 21:36 | Atualizado 20/10/2026 21:40

O prefeito de Niterói , Rodrigo Neves, recebe, nesta quarta-feira (21), a deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva para o lançamento da Carta Niterói, documento em defesa do meio ambiente, da sustentabilidade e da Mata Atlântica. O evento está marcado para as 12h, na Pousada Dunas de Itaipu.

Referência na área ambiental no Brasil e no exterior, Marina Silva tem uma trajetória política marcada pela defesa da Amazônia e pela promoção do desenvolvimento sustentável. A participação da parlamentar busca reforçar a importância dessas pautas na iniciativa.

A Carta de Niterói é um documento oficial e colaborativo que formaliza o compromisso com a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e a justiça climática. O termo ganhou grande destaque por meio do manifesto elaborado no âmbito das Instituições de Ensino Superior, com forte protagonismo do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense em 2024.

Marina Silva e o cenário político em Niterói

Marina Silva integrou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ministra do Meio Ambiente e apoia a candidatura do petista à reeleição. Em Niterói, Lula foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, realizado no dia 4 de outubro, com 48,35% dos votos válidos, o equivalente a 154.098 votos. Já Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 43,71%, ou 139.309 votos.



Os dois candidatos disputam o segundo turno , marcado para este domingo, 25. Em 2022, Lula também foi o mais votado em Niterói tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Niterói é a primeira em qualidade de vida do Estado



Niterói foi a primeira colocada no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR) de 2026, elaborado pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com a Sustainable Development Solutions Network (SDSN). A avaliação utiliza uma metodologia alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e considera indicadores sociais, econômicos, ambientais e institucionais.

Ao todo, o índice reúne 100 indicadores para avaliar o desempenho dos municípios. O resultado coloca Niterói na liderança nacional do levantamento e reforça o destaque da cidade nas políticas de desenvolvimento sustentável.



Com mais de 50% do território em áreas preservadas, o município investe em iniciativas ambientais, como o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis e a ampliação da malha cicloviária. A cidade também registra avanços nos serviços de saneamento, com abastecimento de água potável e tratamento de esgoto.