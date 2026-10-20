Suspeito de matar policial militar e outros três homens foram presos - Divulgação PMRJ

Suspeito de matar policial militar e outros três homens foram presosDivulgação PMRJ

Publicado 20/10/2026 18:11 | Atualizado 20/10/2026 19:45



Cristiano de Souza da Fonseca, o "Milicinha", foi preso, nesta segunda-feira (19), em uma operação contra o tráfico de drogas na comunidade da Taboinha, em Vargem Grande, Zona Sudoeste do Rio. O homem de 26 anos é apontado como possível autor do assassinato do sargento da Polícia Militar Wallace Silva de Oliveira, de 38 anos, ocorrido em setembro. Além de Cristiano, mais quatro foram detidos na ação.

A prisão foi realizada por equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). Após troca de informações entre a Agência de Inteligência do batalhão e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o suspeito foi apontado como possível envolvido no crime. Segundo a Polícia Militar, ele possui anotações criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



Procurada, a DHC informou que dará sequência à apuração. “Vamos prosseguir com a investigação. Ele foi apontado como envolvido, mas temos que prosseguir com a investigação para confirmar isso”, destacou a especializada.

Dinâmica do crime



Wallace era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias) e estava de folga quando chegou à comunidade na garupa de uma motocicleta. O local é uma área sob domínio do Comando Vermelho (CV). Na ocasião, o militar acabou abordado por criminosos locais.

Conforme dados repassados à Polícia Militar, ocorreu um confronto armado no momento da abordagem que teria deixado um suspeito ferido. Cristiano é apontado como o autor dos disparos que atingiram o sargento.



Depois do tiroteio, o condutor da moto fugiu. O corpo do policial foi localizado posteriormente na Rua Frei Martinho, apresentando pelo menos quatro perfurações provocadas por projéteis de arma de fogo na região da cabeça, segundo constatou a perícia.



Relembre o caso



O sargento foi assassinado a tiros em 19 de setembro, em Vargem Grande. O episódio marcou a quarta execução de um agente da PM registrada no intervalo de uma semana.

À época, equipes do 31º BPM encontraram a vítima já sem vida, isolaram a cena do crime e acionaram os peritos da DHC. Diante de relatos em redes sociais sugerindo uma discussão prévia entre o sargento e um miliciano da região, a Polícia Civil instaurou diligências para apurar a autoria e as motivações do assassinato.



Wallace ingressou na Polícia Militar em 2013 e deixa esposa e enteado. O sepultamento ocorreu na tarde do dia 21 de setembro, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste carioca. Em nota oficial, o 15º BPM lamentou a perda do integrante e prestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda:



“Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e irmãos de farda, que enfrentam a difícil perda de um integrante da nossa corporação. Sua trajetória e dedicação permanecerão na memória daqueles que tiveram a honra de compartilhar a missão de servir e proteger. A ausência de um companheiro de farda deixa uma marca profunda em todos que fizeram parte de sua caminhada. Neste momento de luto, nossos pensamentos e sentimentos estão voltados especialmente à sua esposa e ao seu enteado, desejando que encontrem força, conforto e amparo para enfrentar essa dolorosa despedida”, divulgou a unidade.

De acordo com a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), quatro homens foram conduzidos à delegacia por policiais militares. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caso será enviado à Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna