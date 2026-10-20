Secretário de Queimados morre após ser baleado pela PM no Rio - Reprodução

Secretário de Queimados morre após ser baleado pela PM no RioReprodução

Publicado 20/10/2026 16:09 | Atualizado 20/10/2026 16:30

As armas dos policiais militares envolvidos na abordagem que terminou com a morte do secretário de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, de 51 anos, foram apreendidas pela perícia. Os agentes também foram afastados das funções por determinação do governador em exercício do Rio, o desembargador Ricardo Couto. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (19), na Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona Norte.





Conhecido como Jefferson da Linave, o secretário e ex-vereador foi baleado nas proximidades da estação do BRT Marinha Mercante. Segundo as primeiras informações sobre a ocorrência, ele estava em um carro da marca BYD e não teria obedecido a uma ordem de parada dos policiais. As circunstâncias da abordagem e dos disparos ainda são investigadas. LEIA MAIS: Queimados decreta luto de três dias após morte de ex-vereador Conhecido como Jefferson da Linave, o secretário e ex-vereador foi baleado nas proximidades da estação do BRT Marinha Mercante. Segundo as primeiras informações sobre a ocorrência, ele estava em um carro da marca BYD e não teria obedecido a uma ordem de parada dos policiais. As circunstâncias da abordagem e dos disparos ainda são investigadas.

Testemunhas relataram nas redes sociais que houve intenso tiroteio na região. Imagens que circularam na internet mostram veículos trafegando na contramão durante a tentativa de motoristas de deixar o local.



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Câmeras corporais são analisadas

A Polícia Civil iniciou as investigações logo após a ocorrência. Além da apreensão das armas dos policiais, a perícia foi realizada no local e as imagens registradas pelas câmeras corporais dos agentes estão sendo analisadas.



A Polícia Militar também apura o caso por meio da Corregedoria Geral e informou que vai colaborar com as investigações. Em nota, o Governo do Estado manifestou pesar pela morte do secretário e afirmou que a gravidade do episódio exige uma apuração rigorosa, rápida e transparente.



“O Governo do Estado acompanhará de perto a apuração e adotará todas as providências cabíveis para garantir o completo esclarecimento dos fatos e as devidas responsabilizações”, informou o comunicado.



O afastamento dos policiais ocorre enquanto as autoridades buscam esclarecer a dinâmica da abordagem e a sequência de disparos. Até o momento, as informações iniciais sobre a ocorrência ainda dependem de confirmação no curso das investigações.



Prefeitura de Queimados lamenta morte



A Prefeitura de Queimados manifestou pesar pela morte de Jefferson e se solidarizou com os familiares e amigos, especialmente a esposa e a filha do secretário.



O prefeito Glauco Kaizer (União) também publicou uma mensagem de apoio à família e pediu orações para que os parentes e amigos encontrem força para enfrentar a perda.

