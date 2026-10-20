Secretário de Queimados morre após ser baleado pela PM no RioReprodução
Conhecido como Jefferson da Linave, o secretário e ex-vereador foi baleado nas proximidades da estação do BRT Marinha Mercante. Segundo as primeiras informações sobre a ocorrência, ele estava em um carro da marca BYD e não teria obedecido a uma ordem de parada dos policiais. As circunstâncias da abordagem e dos disparos ainda são investigadas.
Câmeras corporais são analisadas
A Polícia Militar também apura o caso por meio da Corregedoria Geral e informou que vai colaborar com as investigações. Em nota, o Governo do Estado manifestou pesar pela morte do secretário e afirmou que a gravidade do episódio exige uma apuração rigorosa, rápida e transparente.
“O Governo do Estado acompanhará de perto a apuração e adotará todas as providências cabíveis para garantir o completo esclarecimento dos fatos e as devidas responsabilizações”, informou o comunicado.
O afastamento dos policiais ocorre enquanto as autoridades buscam esclarecer a dinâmica da abordagem e a sequência de disparos. Até o momento, as informações iniciais sobre a ocorrência ainda dependem de confirmação no curso das investigações.
Prefeitura de Queimados lamenta morte
O prefeito Glauco Kaizer (União) também publicou uma mensagem de apoio à família e pediu orações para que os parentes e amigos encontrem força para enfrentar a perda.
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