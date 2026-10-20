Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros - Reprodução / TV Globo

Vítima foi socorrida pelo Corpo de BombeirosReprodução / TV Globo

Publicado 20/10/2026 13:38 | Atualizado 20/10/2026 18:07

O funcionário de uma obra foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde desta terça-feira (20), de um poço de 10 metros de profundidade na Rua José Moreira Pequeno, no Conjunto Esperança, no Complexo da Maré, na Zona Norte.





Segundo a corporação, o acionamento ocorreu por volta das 12h. De acordo com o solicitante, a vítima estava no poço quando foi atingida no ombro por uma chave que caiu. LEIA MAIS: PM realiza operações em diferentes comunidades do Rio Segundo a corporação, o acionamento ocorreu por volta das 12h. De acordo com o solicitante, a vítima estava no poço quando foi atingida no ombro por uma chave que caiu.

O homem chegou a ser socorrido em uma maca e colocado dentro de uma ambulância e encaminhado ao hospital Souza Aguiar, que informou que o estado de saúde do paciente é estável.

Mulher morre ao cair de viaduto após acidente

Uma mulher, de 24 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito, na noite desta segunda-feira (19), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Brenda Machado Carreiro estava na garupa de uma moto quando caiu do Viaduto da Barros Júnior.

Segundo relatos de testemunhas, houve uma discussão de trânsito entre o motorista de um carro e o piloto da motocicleta, que é padrasto da vítima. O condutor do automóvel teria fechado a moto, que colidiu com a mureta. Com o impacto, Brenda e o padrasto caíram do viaduto. O motorista do carro teria fugido do local.



Ao O DIA, Jefferson Pedro Oliveira Carreiro, pai da jovem, afirmou que trata-se de um homicídio e não de um mero acidente.



"Ele jogou a minha filha e o padrasto dela para o alto e se evadiu do local. Foi um homicídio. Quando você toma uma atitude de risco à vida do outro, você está assumindo a culpa. Parece que o cara cometeu uma infração antes do ato em si. Eles discutiram, o padrasto dela falou que ele podia machucar alguém dirigindo daquela forma e, na mesma hora, o cara do carro ficou com raivinha e derrubou eles do viaduto. A gente está precisando esclarecer os fatos e acessar as câmeras para que o responsável seja culpado", contou.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Nova Iguaçu foram acionados, por volta das 20h35, para prestar socorro às vítimas. Quando os bombeiros chegaram, localizaram a mulher sem vida.

A corporação informou que atendeu o condutor da moto no local. Ele recusou remoção para uma unidade de saúde.



Brenda era vendedora autônoma de uma loja de roupas online. Ela deixou uma filha de 6 anos. A jovem será enterrada na tarde desta terça-feira (20) no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.

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