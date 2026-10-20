Escola Municipal João Daudt de Oliveira suspendeu as aulas presenciais devido à operação na Vila Kennedy - Carlos Elias Junior/Agência O DIA

Escola Municipal João Daudt de Oliveira suspendeu as aulas presenciais devido à operação na Vila KennedyCarlos Elias Junior/Agência O DIA

Publicado 20/10/2026 07:12

Polícia Militar realizou uma série de operações em diferentes comunidades das zonas Norte, Oeste e Sudoeste, na manhã desta terça-feira (20). Grande parte das regiões é alvo de disputas territoriais entre criminosos.

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Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, agentes buscavam combater a atuação de criminosos envolvidos em roubos e desmanches de veículos na localidade. Equipes do 14º BPM (Bangu) atuam na região, com o apoio do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que reforça o patrulhamento na Avenida Brasil. A medida buscava minimizar os impactos no trânsito e ampliar a segurança da população que circula pelo entorno da comunidade.



Por conta da operação, 16 escolas da região suspenderam as atividades, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Na Escola Municipal João Daudt de Oliveira, por exemplo, um aviso foi colocado no portão para informar a suspensão das aulas presenciais. Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, agentes buscavam combater a atuação de criminosos envolvidos em roubos e desmanches de veículos na localidade. Equipes do 14º BPM (Bangu) atuam na região, com o apoio do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que reforça o patrulhamento na Avenida Brasil. A medida buscava minimizar os impactos no trânsito e ampliar a segurança da população que circula pelo entorno da comunidade.Por conta da operação, 16 escolas da região suspenderam as atividades, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Na Escola Municipal João Daudt de Oliveira, por exemplo, um aviso foi colocado no portão para informar a suspensão das aulas presenciais.

Até o momento, os policiais prenderam um criminoso apontado como gerente do tráfico de drogas na localidade conhecida como Progresso, no interior da Vila Kennedy. Na ação, um fuzil, um rádio transmissor, drogas e outros materiais foram apreendidos.

Ainda na comunidade, na região conhecida como "Boca do Leão", outro bandido acabou preso em flagrante com grande quantidade de drogas.

Já na Zona Norte, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) trabalharam na comunidade da Mundial, em Honório Gurgel mas não houve registro de prisões ou apreensões.

Operações na Zona Sudoeste

Na Zona Sudoeste, policiais do 31º BPM (Recreio) atuam nas comunidades César Maia, Coroado, Fontela, Pombo Sem Asa, Canal, Cascatinha e Taboinhas.

Na Cascatinha, em Vargem Grande, um confronto terminou com um suspeito baleado. Ele precisou socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde permanece sob custódia e atendimento médico. Segundo a PM, os agentes foram atacados a tiros durante a operação. Com o homem, as equipes apreenderam um revólver.

Ainda na região, criminosos chegaram a sequestrar um ônibus e usar como barricada na Estrada dos Bandeirantes. Por volta do 12h, o veículo já estava sendo escoltado do local por policiais militares.

O Comando de Operações Especiais (COE), com apoio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), também realiza uma operação planejada nas comunidades da Chacrinha, Barão, Bateau Mouche e Covanca.

Outra operação ocorre na comunidade dos Teixeiras, na Taquara, na mesma região. De acordo com o comando do 18º BPM (Jacarepaguá), os objetivos são coibir a movimentação de criminosos e realizar buscas por esconderijos de armas e drogas em áreas controladas por traficantes envolvidos em disputas territoriais.

Além disso, agentes também atuaram na remoção de barricadas e outros obstáculos instalados em vias públicas. Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) também seguem no local. Na ação, os agentes prenderam dois criminosos armados na Estrada dos Teixeiras. A dupla, que tentava instalar novas barricadas na região, tentou fugir, mas acabou interceptada. Com eles, foram apreendidos duas pistolas, um artefato explosivo, drogas e um rádio transmissor.

