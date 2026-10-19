Quatros suspeitos morreram depois de um confronto com policiais militares, na noite deste domingo (18), em Japeri, na Baixada Fluminense. A ação terminou com a apreensão de três fuzis e duas pistolas.
De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela comunidade do Beira-Rio, agentes do 24º BPM (Queimados) foram atacados a tiros por cerca de 10 criminosos. O grupo estaria envolvido em disputas territoriais na região.
Houve uma intensa troca de tiros e quatro suspeitos ficaram feridos. O quarteto chegou a ser socorrido e encaminhado à uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre as identidades dos homens.
Criminosos do CV teriam avançado sobre áreas dominadas pela facção rival, o Terceiro Comando Puro (TCP). Um confronto entre traficantes terminou na morte de um homem, identificado como Jonatan Rodrigues da Silva.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram criminosos armados comemorando a ação na região. Nos registros, traficantes aparecem exibindo armas, dinheiro e drogas que teriam sido arrecadados dos rivais.
Em outras postagens, os bandidos também fizeram referência a Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Rio. O grupo ainda debochou de Leandro Santos Sabino, conhecido como "Flamengo" ou "Trem", um dos chefes do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro.
Em nota, a Polícia Militar explicou que, de acordo com o comando do 15º BPM (Duque de Caxias), não houve acionamento da unidade para a morte do Jonatan. Porém, depois de tomar conhecimento da informação, o policiamento foi reforçado.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realiza diligências para apurar as circunstâncias do confronto e esclarecer a morte do homem.
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