Fuzis foram apreendidos na ocorrência - Reprodução / Redes Sociais

Fuzis foram apreendidos na ocorrênciaReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/10/2026 11:31

Quatros suspeitos morreram depois de um confronto com policiais militares, na noite deste domingo (18), em Japeri, na Baixada Fluminense . A ação terminou com a apreensão de três fuzis e duas pistolas.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela comunidade do Beira-Rio, agentes do 24º BPM (Queimados) foram atacados a tiros por cerca de 10 criminosos. O grupo estaria envolvido em disputas territoriais na região.

Houve uma intensa troca de tiros e quatro suspeitos ficaram feridos. O quarteto chegou a ser socorrido e encaminhado à uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre as identidades dos homens.

As policiais apreenderam três fuzis, duas pistolas, 620 trouxinhas de maconha, 180 pedras de crack, 580 pinos de cocaína, quatro rádios comunicadores, munições e 14 carregadores de fuzil.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.

Tensão em Caxias

Denúncias de invasão de traficantes do Comando Vermelho (CV) fizeram com que a Polícia Militar reforçasse o policiamento na comunidade do Barro Vermelho , em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (19).

Criminosos do CV teriam avançado sobre áreas dominadas pela facção rival, o Terceiro Comando Puro (TCP). Um confronto entre traficantes terminou na morte de um homem, identificado como Jonatan Rodrigues da Silva.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram criminosos armados comemorando a ação na região. Nos registros, traficantes aparecem exibindo armas, dinheiro e drogas que teriam sido arrecadados dos rivais.

Em outras postagens, os bandidos também fizeram referência a Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Rio. O grupo ainda debochou de Leandro Santos Sabino, conhecido como "Flamengo" ou "Trem", um dos chefes do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro.

Em nota, a Polícia Militar explicou que, de acordo com o comando do 15º BPM (Duque de Caxias), não houve acionamento da unidade para a morte do Jonatan. Porém, depois de tomar conhecimento da informação, o policiamento foi reforçado.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realiza diligências para apurar as circunstâncias do confronto e esclarecer a morte do homem.