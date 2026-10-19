Imunizante está disponível até 31 de outubro - Edu Kapps/SMS

Imunizante está disponível até 31 de outubroEdu Kapps/SMS

Publicado 19/10/2026 10:55



A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) estendeu a vacinação com a Meningocócica ACWY para pessoas até 59 anos, que não tenham sido imunizadas anteriormente. A medida é válida exclusivamente até o dia 31 de outubro e foi anunciada nesta segunda-feira (19).

As doses, que protegem contra quatro tipos da bactéria Neisseria meningitidis, causadora de meningite, já estavam liberadas para pessoas de 1 a 24 anos. A ação está sendo feita neste mês para otimizar os lotes disponíveis, com recomendação do Ministério da Saúde.



A vacina Meningocócica ACWY foi incorporada pelo SUS em 2020 na rotina de imunização de adolescentes de 11 a 14 anos, e em 2025 para crianças de 1 a 4 anos.

"É uma oportunidade para as pessoas se protegerem contra esses tipos de meningite bacteriana. Estamos otimizando os lotes disponíveis e, por isso, pudemos abrir a vacina este mês para pessoas até 59 anos. Quem puder ir às unidades de saúde até o dia 31 de outubro vai poder tomar a Meningocócica ACWY e se proteger", disse o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.



A Neisseria meningitidis, também conhecida como meningococo, é a bactéria causadora da chamada doença meningocócica, uma infecção grave que pode se manifestar de duas formas principais: a meningite, que é a inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal; e a meningococcemia, uma infecção generalizada do sangue.

A doença meningocócica é potencialmente muito grave e pode acometer tanto crianças quanto adultos. Pode ser fatal em muitos casos e, mesmo quando o paciente se recupera, há o risco de deixar sequelas graves e permanentes, como perda auditiva, amputações de membros, convulsões e danos neurológicos.

Onde se vacinar?

O imunizante está disponível em todas as 245 salas de vacinação da cidade, incluindo as três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação, que funcionam em horários estendidos. Confira:

- Botafogo (Rua General Severiano, 91, de domingo a domingo, das 8h às 22h);

- Zona Norte (Shopping Nova América, em Del Castilho, seguindo o funcionamento do centro comercial);

- Zona Oeste (ParkShoppingCampoGrande, no horário do shopping).

Para crianças pequenas, a vacina está sendo aplicada este mês também aos 3 e aos 5 meses de vida, além do reforço de rotina entre 1 e 4 anos. De 1 a 59 anos, a vacina é aplicada em dose única.

A orientação é que os moradores levem a caderneta de vacinação ao posto para que a equipe verifique o histórico e indique as doses necessárias.